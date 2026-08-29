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Eventi | 29 agosto 2026, 08:40

Omegna celebra San Vito: fede, tradizione e musica nel cuore della città

Oggi la 123ª edizione della manifestazione vive una delle giornate più sentite con le celebrazioni religiose, la processione per le vie cittadine e il concerto serale della Ascona Big Band

Omegna celebra San Vito: fede, tradizione e musica nel cuore della città

La Festa di San Vito vive oggi uno dei suoi momenti più significativi. Dopo giorni di concerti, spettacoli e iniziative che hanno animato il centro di Omegna, il programma di questo sabato unisce i tradizionali appuntamenti religiosi agli eventi che da sempre caratterizzano la manifestazione, richiamando in città residenti e visitatori.

La giornata sarà scandita dalle celebrazioni dedicate a San Vito, con le funzioni religiose nella Collegiata di Sant'Ambrogio e la tradizionale processione per le vie cittadine, uno degli appuntamenti più partecipati dell'intera manifestazione, che ogni anno coinvolge autorità, associazioni, confraternite, banda musicale e numerosi fedeli.

In serata spazio anche alla musica. Alle 21.30, in Largo Cobianchi, salirà sul palco la Ascona Big Band, che accompagnerà il pubblico con un repertorio dedicato ai grandi classici dello swing e del jazz, offrendo un momento di intrattenimento al termine delle celebrazioni della giornata.

Per tutta la giornata resteranno aperte anche le aree che animano la festa: San Vito Bimbi con le attività dedicate ai più piccoli, la Fiera del Lago e delle Valli del Cusio, l'Omegna Lake Food e la Cittadella del Gusto, oltre agli appuntamenti culturali del Salotto di Diderot, che continuano ad accompagnare questa edizione della manifestazione.  

a.f.

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