Il Sacro Monte Calvario di Domodossola ha ricordato ieri il 19° anniversario della Beatificazione di Antonio Rosmini, avvenuta a Novara il 18 novembre del 2007.

“E' sempre un'emozione – ha detto il rettore don Davide Busoni - avevo partecipato alla celebrazione della Beatificazione di Rosmini con la scuola. Sono passati quasi vent'anni e si sta riscoprendo sempre di più questa figura di Beato, anche la stessa Chiesa lo rivaluta. Abbiammo visto che Papa Leone l'ha associato a Sant'Agostino e San Tommaso come espressione della Teologia Sapienzale”.

Per l'occasione è stata inaugurata ieri al Santuario una nuova immagine dai colori delicati dedicata al Beato Rosmini e all'armonia tra le persone. Il quadro, che misara 80 centimetri per 140, è la riproduzione su tela dell'affresco affisso nel corridoio della Cella di Antonio Rosmini al Sacro Monte Calvario. Prima della benedizione del'immagine è stata celebrata la messa presieduta dal rettore don Davide Busoni e concelebrata dai padri rosminiani don Vito Nardin e don Pino Santoro. L'immagine posta sopra il confessionale raffigura l'aurora che inonda il cielo di una festa di luce e riveste il villaggio di Stresa. “ La Verità e la Carità innalzano Antonio Rosmini. L'Umiltà attende in silenzio il segno della Santissima Trinità per premiarlo e esaltarlo. L'angelo mostra gli scritti sublimi e fecondi.

Questa rappresentazione pittorica, quieta e mistica – ha spiegato il rosminiano don Vito Nardin - celebra il frutto della pratica rosminiana del Consentimento delle volontà, possibile anche tra le persone che hanno punti di vista diversi”.

Sono state riprodotte anche delle immaginette che indicano Antonio Rosmini come maestro e testimone dell'accordo tra persone, sempre e ovunque e riportano sul retro anche tre preghiere del Beato:

“O verità, fa' che in me sia verità, che adempia alla tua legge”.

“Fa'. O Signore che io l'intenda con tuttii buoni: che ce l'intendiamo insieme: che ci troviamo in te: si conoscano i nostri cuori in te, o Signore dove pur sono”.

“Fa' mio Dio, che sia d'accordo con tutti quelli coi quali tu sai ch'io sono d'accordo”.

Con i fedeli erano presenti anche i componenti dell'associazione Amici di Rosmini presieduta da suor Maria Michela Riva.