Prendono il via domenica 22 novembre a Domodossola i festeggiamenti di Santa Cecilia del Civico Corpo Musicale: il primo appuntamento sarà alle 9.30 alla casa anziani di Domodossola, dove i musicisti porteranno il loro saluto agli ospiti con un’esibizione nel salone della struttura. Alle 10.00 è prevista la sfilata per le vie del centro storico, con passaggio nelle principali piazze cittadine, tra cui piazza Mercato e piazza Repubblica dell’Ossola.

Alle 11.00 la celebrazione proseguirà nella chiesa della Madonna della Neve, dove sarà celebrata la messa in ricordo dei musicisti defunti. La funzione non si terrà nella Collegiata, attualmente chiusa per lavori.

I festeggiamenti proseguiranno domenica 29 novembre alle 21.00, nella sala dell’Unione Montana Valli dell’Ossola, con il tradizionale concerto di Santa Cecilia. Il Civico Corpo Musicale di Domodossola, diretto dal maestro Simone Morellini, presenterà “Ciak… si suona”, una serata dedicata alla musica e alle atmosfere del cinema.