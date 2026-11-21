Una mattinata per conoscere più da vicino il mondo dell'affido familiare, approfondire il significato dell'accoglienza e ascoltare le esperienze di chi ha intrapreso questo percorso. Sabato 28 novembre, dalle 9.00 alle 12.00, il Centro per le Famiglie "Ohana" del Ciss Ossola organizza a Domodossola l'incontro "Affido, i legami che curano", aperto alla cittadinanza.

L'iniziativa rientra nelle attività di promozione del benessere familiare finanziate dalla Regione Piemonte e nasce con l'obiettivo di sensibilizzare la comunità sul tema dell'affidamento, favorendo una maggiore conoscenza delle opportunità e delle responsabilità legate all'accoglienza di bambini e ragazzi.

Durante la mattinata sarà possibile approfondire il tema attraverso il confronto tra competenze professionali ed esperienze dirette, con particolare attenzione alle relazioni, ai percorsi di accoglienza e al sostegno alle famiglie.

A guidare la riflessione, insieme all'équipe affidi del Ciss Ossola, sarà Marco Chistolini, psicologo, psicoterapeuta e formatore, esperto di adozione e affidamento. Il suo intervento offrirà ai partecipanti strumenti di comprensione e spunti per riflettere sul valore dei legami familiari e sulle sfide che possono accompagnare l'esperienza dell'affido.

Accanto al contributo dell'esperto troveranno spazio le testimonianze di persone che hanno vissuto direttamente, a vario titolo, l'affidamento familiare. Attraverso i loro racconti sarà possibile conoscere più da vicino le emozioni, le difficoltà e gli aspetti positivi di un percorso che coinvolge non soltanto i minori accolti, ma anche le famiglie e la comunità.

L'incontro si propone inoltre di promuovere una cultura della solidarietà familiare e di sostenere coloro che desiderano avvicinarsi all'esperienza dell'affido, offrendo un'occasione di informazione e confronto. L'appuntamento si terrà sabato 28 novembre, dalle 9.00 alle 12.00, al Centro per le Famiglie "Ohana", in via I Maggio a Domodossola, nella zona del rione Badulerio, sotto la chiesa.

La partecipazione è possibile previa iscrizione, fino a esaurimento dei posti disponibili, attraverso la piattaforma Eventbrite o il codice QR presente sulla locandina. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito del Ciss Ossola, telefonare allo 0324 52598, interno 3, oppure scrivere all'indirizzo centroperlefamiglie@ciss-ossola.it.