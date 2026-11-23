Villadossola gioca d'anticipo sulle iniziative natalizie e il 6 dicembre accende l'albero. E' già pronto il programma degli eventi organizzato dalla Proloco in collaborazione con il comune e alcune associazioni. Domenica 6 dicembre in Piazza Repubblica alle 12 vi sarà la tradizionale distribuzione di polenta e salamini, alle 14.30 si terrà l'evento: a spasso con i Babbi Natale in centro con la visita ai presepi. Ad ogni partecipante verranno regalati un cappello e un pettorale.

Alle 15 sarà possibile degustare cioccolata o vin brulè accompagnati da panettone o pandoro. Alle 16 ad allietare la giornata saranno gli alunni delle scuole elementari e materne di Villadossola. Alle 16.30 vi sarà l'arrivo di Babbo Natale e alle 17 è prevista l'accensione dell'albero. Durante il pomeriggio in piazza saranno presenti lo scivolo gnfiabile, il circuito delle macchinine, la capanna di Babbo Natale, giochi con gli elfi. Sempre in collaborazione con il comune la Proloco ha messo in campo l'iniziativa presepiando 2026 e invita i cittadini a segnalare un presepio esterno da loro allestito che sarà poi inserito nella mappa delle vie dei presepi per informazioni 3357309416.