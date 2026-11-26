Due pomeriggi dedicati ai bambini, alla creatività e alla solidarietà in vista delle festività natalizie. Il Comitato San Giovanni di Rumianca, a Pieve Vergonte, organizza un'iniziativa che unisce laboratori gratuiti per i più piccoli e una raccolta fondi a favore del Ciss di Pieve Vergonte. Gli appuntamenti sono in programma sabato 28 novembre e sabato 5 dicembre, dalle 15 alle 17, nella sala della casa anziani di Rumianca. Durante le attività, i bambini potranno realizzare decorazioni natalizie, mentre i partecipanti, in collaborazione con i ragazzi del Ciss, saranno coinvolti nella creazione di ghirlande.

Le decorazioni avranno anche una finalità benefica. Chi lo desidera potrà infatti prenotare e acquistare una ghirlanda con un'offerta minima di 10 euro. L'intero ricavato sarà devoluto al Ciss di Pieve Vergonte, trasformando così un momento di festa in un'occasione concreta di solidarietà.

La consegna delle ghirlande è prevista per sabato 5 dicembre, in concomitanza con l'ultima giornata dei laboratori, sempre dalle 15 alle 17. Al termine dell'iniziativa sarà offerta a tutti i partecipanti una golosa merenda. Per partecipare ai laboratori o prenotare una ghirlanda solidale è necessario contattare gli organizzatori entro martedì 24 novembre. Le prenotazioni vengono raccolte telefonicamente o tramite WhatsApp da Martina al numero 345 6159627 oppure da Sara al 340 5758900.