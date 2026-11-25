Torna a Crevoladossola il premio “Legami Alpini”, promosso dall'Associazione Culturale Il Rosa e dalla redazione dell'omonimo periodico dedicato alla cultura alpina. La seconda edizione dell'iniziativa si terrà sabato 12 dicembre alle 10, nella sala cinema Cistella dell'Ossola Outdoor Center, con la consegna di riconoscimenti a realtà e personalità legate al mondo della montagna.
Quest'anno i premi saranno attribuiti all'Associazione Produttori Bettelmatt, a Slow Food Italia e ad Andreas Weissen. Tre protagonisti individuati dagli organizzatori per questa seconda edizione, che vedrà inoltre l'assegnazione di una menzione speciale al Comitato Rosa Ski Raid, riconosciuto per il suo impegno nella promozione della pratica dello sci alpinismo.
L'appuntamento rappresenterà un'occasione per riunire realtà e persone legate alla cultura alpina e al territorio montano. L'associazione Il Rosa invita gli interessati a confermare la propria presenza entro il 30 novembre 2026, scrivendo all'indirizzo redazione@ilrosa.info oppure contattando il numero 342 7389635.