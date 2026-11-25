Due storie di giovani partigiani, due percorsi di ricerca e un territorio segnato profondamente dagli avvenimenti della Resistenza. Venerdì 27 novembre, alle 18, la Libreria Alberti di Verbania ospiterà un incontro con gli scrittori Fabio Copiatti e Andrea Pisano, che presenteranno i rispettivi libri dedicati a Fulvio Ziliotto e Ubaldo Cavallasca. A moderare la serata sarà la giornalista e scrittrice Maria Elisa Gualandris.

Fabio Copiatti presenterà Ora tocca a me. Storie di Resistenza da Trieste alla Valgrande, pubblicato da Monterosa Edizioni. Il libro nasce dalla scoperta, nel cimitero di Intragna, della tomba di Fulvio Ziliotto, giovane partigiano triestino, e di quelle dei suoi genitori. Da qui prende avvio una ricerca che ripercorre la vita del ragazzo, cresciuto nella Trieste degli anni Trenta, appassionato di montagna e alpinismo e impegnato negli studi di medicina.

Le origini ebraiche della famiglia e l'affermarsi del fascismo segnano profondamente il suo percorso. Arrestato come oppositore del regime ed evaso dal carcere di San Vittore, Ziliotto sceglie di unirsi alle formazioni partigiane. Il 17 giugno 1944, a soli 24 anni, perde la vita in un'imboscata nazista sul Pizzo Marona, insieme ad altri undici compagni. Attraverso la sua vicenda, Copiatti ricostruisce anche il dolore della famiglia e il legame tra Trieste e la Val Grande.

Andrea Pisano presenterà invece Cucciolo. Il partigiano Ubaldo Cavallasca, edito da Tararà. Al centro del volume c'è la storia di un giovane verbanese che, nel settembre 1943, assiste all'arresto di un coetaneo e decide di prendere parte alla lotta contro il nazifascismo.

Con il nome di battaglia Cucciolo, Cavallasca entra nella banda partigiana Cesare Battisti, partecipando ad azioni di disarmo e scontri armati. Il suo impegno comprende anche l'assistenza ai prigionieri alleati e agli ebrei in fuga verso la Svizzera. La sua vita si conclude durante il rastrellamento della Val Grande. Attraverso documenti d'archivio e testimonianze, Pisano ricostruisce una figura della Resistenza verbanese, cercando di restituirne la storia anche alle nuove generazioni.

Fabio Copiatti, originario della Val Grande e oggi residente nel Bellunese, si occupa da anni di storia e cultura alpina e ha dedicato diverse pubblicazioni al territorio. Andrea Pisano, verbanese e insegnante di scuola primaria, coltiva invece la ricerca storica e nel 2025 ha pubblicato sulla rivista Verbanus uno studio dedicato proprio alla figura di Cucciolo. L'incontro si terrà alla Libreria Alberti, in piazza San Vittore 14/15 a Verbania. Per informazioni è possibile contattare il numero 0323 402534 oppure scrivere a info@alberti1954.it.