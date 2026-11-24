La città di Domodossola si prepara alle festività natalizie e lo fa con un ricco programma di eventi che prende il via già nell’ultimo fine settimana di novembre. Il primo importante appuntamento è infatti fissato per sabato 28 novembre dalle 17.00 alle 18.30 circa per l’accensione del grande albero di Natale, che quest’anno – dopo il “trasferimento” dello scorso anno in largo Madonna della Neve a causa dei lavori del teatro Galletti – torna in piazza Mercato. Il pomeriggio ha inizio con la parata “Luci itineranti” con giocoleria luminosa, artisti e trampolieri che animeranno la piazza Mercato e le vie del Borgo della Cultura. Sarà ovviamente presente anche Babbo Natale, che distribuirà le letterine ai bambini. Intorno alle 18.00 i saluti delle autorità e l’accensione ufficiale dell’albero di Natale.

Gli appuntamenti proseguono poi sabato 12 e domenica 13 dicembre con i Mercatini di Natale nel centro storico di Domodossola. Per l’occasione, sabato 12 dicembre dalle 14.00 alle 18.00 il cortile interno di Palazzo di Città ospita “Babbo Natale in città”, per la riconsegna delle letterine e una foto ricordo con Babbo Natale per tutti i bambini.

Sono inoltre in programma alcuni eventi promossi in collaborazione con la biblioteca civica Contini. Sabato 19 dicembre presso il Collegio Rosmini (sede provvisoria della biblioteca, attualmente oggetto di lavori di riqualificazione) “Freddo Natale in arrivo…scaldiamoci con tante storie”, letture interattive con Sara Caprera per bambini dai 3 ai 6 anni. mercoledì 23 dicembre alle 16.30, sempre al Collegio Rosmini, “Furto al Polo Nord”, spettacolo a cura di Teatro Nuovi Talenti rivolto ai bambini dai 3 agli 8 anni.