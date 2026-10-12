Tornano gli incontri del gruppo “Gli amici di Anna e Simeone” dedicati agli over 60

Riprendono a Domodossola gli appuntamenti del gruppo “Gli amici di Anna e Simeone”, l’iniziativa promossa dalle parrocchie dei Santi Gervaso e Protaso e di Sant’Antonio di Padova, insieme alle comunità parrocchiali del territorio, per offrire alle persone over 60 occasioni di incontro, amicizia e condivisione.

Il gruppo, accompagnato da alcuni animatori, si ritrova periodicamente per trascorrere un pomeriggio in compagnia, attraverso attività pensate per favorire la socializzazione e il benessere dei partecipanti. Il programma prevede momenti di musica e ballo, incontri con esperti di diversi settori, piccoli lavori manuali e attività creative. Non mancheranno occasioni di spiritualità e, al termine di ogni appuntamento, una merenda da condividere.

Il primo incontro è in programma mercoledì 14 ottobre, dalle 15 alle 17, al Centro Familiare dell’Oratorio Sacro Cuore, in via Monte Grappa 34 a Domodossola, nella sala al primo piano, raggiungibile anche con l’ascensore. Gli appuntamenti proseguiranno, sempre di mercoledì e con lo stesso orario, il 28 ottobre, l’11 e 25 novembre, il 9 e 16 dicembre. Nel 2027 gli incontri sono previsti il 13 e 27 gennaio, il 10 e 24 febbraio, il 10 e 24 marzo, il 7 e 21 aprile e il 5, 19 e 26 maggio.

La partecipazione è aperta a tutti e gli organizzatori invitano anche chi desidera collaborare a mettersi a disposizione come animatore, contribuendo con idee, tempo e creatività alla buona riuscita delle attività. Per informazioni è possibile contattare l’ufficio parrocchiale al numero 0324 243163 oppure Chiara al 340 6791894.