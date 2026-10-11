Successo per il Carnevale d’autunno in divisa: protagonisti volontari e associazioni FOTO

Grande partecipazione oggi, domenica 11 ottobre, a Domodossola per la seconda edizione del “Carnevale d’autunno in divisa”, organizzato dall’Associazione Comitato Pulenta e Sciriuii in via Rosmini. Una giornata dedicata alle associazioni e ai volontari che quotidianamente operano a favore della sicurezza e della solidarietà sul territorio. Presenti i Vigili del Fuoco, i volontari dell'Antincendi Boschivi e della Protezione Civile di Domodossola, i Vigili del Fuoco volontari di Villadossola, la Croce Rossa, l'Avis, la Polizia locale e il Soccorso Alpino della Delegazione Valdossola. Numerose le attività proposte, con dimostrazioni di soccorso, percorsi educativi e iniziative dedicate ai bambini, tra cui Pompieropoli. Molto apprezzata anche la distribuzione della polenta preparata dai volontari del comitato.

Tra i momenti significativi della manifestazione anche la donazione di un defibrillatore da parte di Salvatore Ranieri, conosciuto come “il cantante della solidarietà”. Un'iniziativa che ha permesso di avvicinare i cittadini, soprattutto i più piccoli, al mondo del volontariato e di valorizzare l'impegno delle tante realtà che rappresentano un punto di riferimento per la comunità ossolana.