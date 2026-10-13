Lavori in via Canuto, temporanea interruzione dell'energia elettrica

Il comune di Domodossola avvisa la cittadinanza che, nel contesto dei lavori in corso per la riqualificazione di via Canuto e in vicolo del Teatro, è prevista un’interruzione di energia elettrica per permettere l’esecuzione di interventi sugli impianti di E-Distribuzione.

In particolare, l’interruzione è programmata per le mattine di giovedì 15 e venerdì 16 ottobre, nella fascia oraria compresa tra le 6.30 e le 8.30. Queste le zone interessate: via Borgnis 1, da 7 a 13, 17, da 21 a 23, da 27 a 31, 37, da 8 a 12, da 18 a 22, 28, 6/c. Via Mauro Giovanni 1, da 5 a 13, da 27 a 29, 37, 43, 33a, da 2 a 4, Via Canuto da 3 a 7, 11, da 15 a 19, 23, 27, 33, da 4 a 6. Via Città di Lima 7, 13, 6, da 12 a 14, 20, da 24 a 28. Via Della Silva da 5 a 7, da 13 a 15. Via Garibaldi da 4 a 6, da 10 a 14. Piazza Tibaldi 1, da 7 a 9, 7/8, 2, 8. Vicolo del Teatro 1, da 5 a 9, da 2 a 4, 10. Via Firenze 3, 9, 2, da 6 a 8. Via degli Osci 4, da 8 a 16. Piazza Chiossi da 3 a 5, 2, 6. Via Venezia 13, da 17 a 19. Via Montegrappa 5, 9. Via Rosmini da 2 a 6, 10. Piazza Mercato 4, 5. Vicolo Facini 1, 4. Piazza Mellerio 2.