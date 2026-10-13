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Domodossola | 13 ottobre 2026, 09:05

Lavori in via Canuto, temporanea interruzione dell'energia elettrica

Il 15 e 16 ottobre stop al servizio per due ore in diverse vie del centro città

Lavori in via Canuto, temporanea interruzione dell'energia elettrica

Il comune di Domodossola avvisa la cittadinanza che, nel contesto dei lavori in corso per la riqualificazione di via Canuto e in vicolo del Teatro, è prevista un’interruzione di energia elettrica per permettere l’esecuzione di interventi sugli impianti di E-Distribuzione.

In particolare, l’interruzione è programmata per le mattine di giovedì 15 e venerdì 16 ottobre, nella fascia oraria compresa tra le 6.30 e le 8.30. Queste le zone interessate: via Borgnis 1, da 7 a 13, 17, da 21 a 23, da 27 a 31, 37, da 8 a 12, da 18 a 22, 28, 6/c. Via Mauro Giovanni 1, da 5 a 13, da 27 a 29, 37, 43, 33a, da 2 a 4, Via Canuto da 3 a 7, 11, da 15 a 19, 23, 27, 33, da 4 a 6. Via Città di Lima 7, 13, 6, da 12 a 14, 20, da 24 a 28. Via Della Silva da 5 a 7, da 13 a 15. Via Garibaldi da 4 a 6, da 10 a 14. Piazza Tibaldi 1, da 7 a 9, 7/8, 2, 8. Vicolo del Teatro 1, da 5 a 9, da 2 a 4, 10. Via Firenze 3, 9, 2, da 6 a 8. Via degli Osci 4, da 8 a 16. Piazza Chiossi da 3 a 5, 2, 6. Via Venezia 13, da 17 a 19. Via Montegrappa 5, 9. Via Rosmini da 2 a 6, 10. Piazza Mercato 4, 5. Vicolo Facini 1, 4. Piazza Mellerio 2.

l.b.

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