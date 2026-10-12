La Marcia degli Scarponcini festeggia 50 edizioni FOTO

Una giornata di festa e partecipazione a Domodossola per la 50ª edizione della Marcia degli Scarponcini, la tradizionale manifestazione dedicata ai bambini e ai ragazzi delle scuole elementari e medie. Domenica 11 ottobre l'appuntamento ha richiamato numerosi giovani partecipanti, protagonisti di un pomeriggio all'insegna dello sport e della condivisione.

Organizzata dalla sezione Ana di Domodossola, in collaborazione con l'Oratorio Sacro Cuore e con il patrocinio del Comune, la manifestazione non competitiva ha visto i ragazzi percorrere le vie cittadine, con partenza dall'oratorio.

Ad accompagnare la giornata anche le note della Fanfara Alpina Ossolana, che ha contribuito a rendere ancora più speciale l'appuntamento dedicato ai giovani.

Uno dei momenti centrali del pomeriggio è stato quello delle premiazioni, alle quali hanno preso parte il sindaco di Domodossola Lucio Pizzi, il presidente della sezione Ana di Domodossola Giovanni Grossi e Massimo Andreini, rappresentante dell'Associazione Nazionale Alpini.

L'edizione di quest'anno ha assunto un significato particolare per il raggiungimento delle cinquanta edizioni. Per celebrare il traguardo, durante il fine settimana è stato allestito anche uno stand dedicato alla storia della Marcia degli Scarponcini, offrendo l'occasione di ripercorrere i ricordi e le diverse edizioni della manifestazione.

A completare il programma la tradizionale castagnata, momento conviviale che ha riunito partecipanti e accompagnatori dopo la marcia.