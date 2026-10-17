Conto alla rovescia per il 15° Rally dell'Ossola Sprint

Entra nel vivo il 15° Rally dell'Ossola Sprint, appuntamento organizzato da New Turbomark Rally Team che, sabato 7 e domenica 8 novembre, chiamerà gli equipaggi al confronto sulle strade del Verbano Cusio Ossola. La manifestazione proporrà un percorso di 192,45 chilometri complessivi, dei quali 28,00 interessati dalle quattro prove speciali in programma, ricavate su due diversi tratti cronometrati da affrontare due volte. Il confronto si svilupperà interamente nella giornata di domenica 8 novembre, mentre il sabato sarà dedicato alle operazioni preliminari, allo shakedown e alla presentazione degli equipaggi, prevista nel comune di Malesco a partire dalle ore 19. Le iscrizioni alla manifestazione sono aperte e lo resteranno fino a lunedì 2 novembre.

La gara entrerà nel vivo sabato 7 novembre, con la distribuzione dei road book prevista dalle 8.00 alle 9.00 al Bar Orso Bianco di Craveggia, con gli equipaggi che – fino alle 13.00 – avranno modo di effettuare le ricognizioni autorizzate. Le verifiche sportive si svolgeranno dalle 13.30 alleore 17.30 presso gli uffici comunali Pro Loco di Malesco, mentre quelle tecniche saranno ospitate dal parco assistenza di Druogno, dalle 14.00 alle 18.00. Sempre sabato, dalle 15.30 alle 18.30, sarà la volta dello shakedown, occasione per gli equipaggi di effettuare gli ultimi test sulle vetture prima dello start. La giornata si concluderà con la presentazione degli equipaggi a Malesco, a partire dalle 19.00.

La giornata decisiva, domenica 8 novembre, prenderà il via alle 8.01 da Druogno, sede del parco assistenza. Il primo impegno cronometrato sarà la prova speciale "Crodo", di 7 chilometri, con partenza della prima vettura alle 8.44. Seguirà la "San Domenico Ski", anch’essa di 7 chilometri, in programma alle 9.25.

Terminato il primo giro di prove speciali, gli equipaggi raggiungeranno San Domenico per il primo riordino, con ingresso della prima vettura alle 9.36 e una sosta prevista di due ore. Alle 11.36 le vetture riprenderanno il percorso in direzione Druogno, dove alle 12.26 è previsto l’ingresso al parco assistenza. La sosta tecnica avrà una durata di trenta minuti, con uscita della prima vettura alle 12.56. Il secondo passaggio sulle prove speciali riproporrà la medesima sequenza: "Crodo" alle 13.43 e "San Domenico Ski" alle 14.24. Anche in questa fase il percorso prevede un riordino a San Domenico, con ingresso alle 14.35 e una sosta di un’ora e trenta minuti, prima della ripartenza fissata alle 16.05. L’arrivo è previsto a Malesco alle 17.01.

Una formula, quella proposta dal Rally dell’Ossola Sprint, concentrata in un'unica giornata di gara ma carica di grandi contenuti tecnici, con la provincia del Vco chiamata ancora a recitare il ruolo di assoluta protagonista.