UTLO, Cristian Minoggio trionfa nella 58 km. Quasi 500 atleti al via a Omegna

È Cristian Minoggio il grande protagonista della prima giornata della 15ª edizione della UTLO, l’Ultra Trail del Lago d’Orta, partita questa mattina dal lungolago di Omegna. Il fresco campione del mondo si è imposto nella gara da 58 chilometri, confermando il proprio valore anche sui sentieri del Cusio. Sono stati quasi 500 gli atleti che hanno preso il via nelle due distanze in programma nella giornata inaugurale, la 58 e la 34 chilometri, dando vita a una giornata di grande sport lungo i percorsi che attraversano il territorio del Lago d’Orta.

Nella prova più lunga Minoggio ha conquistato il primo posto davanti a Patrik Ramoser, secondo classificato, e Nikolas Francesco Lemoin, terzo. In campo femminile la vittoria è andata a Chiara Boggio. Nella gara da 34 chilometri successo invece per Filippo Maulini, che ha preceduto Gianluca Pinton e Diego Ceroni. Tra le donne a salire sul gradino più alto del podio è stata Denise Zacco.

La manifestazione proseguirà domani, domenica 18 ottobre, con una seconda giornata ricca di appuntamenti. Dalle 8.00 spazio alle gare da 21 e 12 chilometri, mentre dal Parco Rodari partirà anche la Utlino, l'iniziativa dedicata ai più piccoli. Un fine settimana che conferma Omegna e il Lago d'Orta come punto di riferimento per gli appassionati del trail running, con centinaia di atleti impegnati sui sentieri del territorio.