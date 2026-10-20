La Juventus Domo rivede la vittoria e risale la classifica

Colpo d'ala della Juventus Domo. Il successo a Palazzolo vale doppo. E' prezioso, dà fiducia alla squadra ed arriva contro una squadra ostica, partita bene e che ora ha un po' rallentato la corsa. Lika firma la vittoria (1-0) che è la seconda in un campionato che ha visto i granata faticare oltre il dovuto.

In terra verbancusiossolana non fa notizia il successo rotondo del Feriolo sulla Virtus Vercelli. Un 4 a 0 firmato da Ferrari e Ramalho (tripletta). Un anticipo, quello di sabato sera, con pochi problemi, che col Feriolo che chiude subito la pratica e si riconferma la rivale più temibile dell'Olimpia Sant'Agabio.

Piana invece dà sollievo all'Ornavassese. La sua rete nel recupero permette all'Ornavassesedi portar via un punto (1-1) da Bellinzago. Dove i neri giocano testa alta e senza timori creando non pochi problemi al portiere di casa. E' il quarto pareggio per gli ossolani. Pe ril Bulè rete di Bonaldo.

Chi torna a correre è il Dormelletto Comignago. Il 2 a 1 sulla Union Novara cancella la scivolata di sette giorni prima con la capolista del girone.La Ragazozni band va in gol con Corradino e Margiotta, recuperando il vantaggio della Union con Cosmai. Quarta vittoria pe ril Dormelletto, quarta sconfitta per la Union Novara.

L'Oleggio liquida il Valle Cervo con Attia Oronsaje. Un 2 a 0 che gli arancioni confezionano nei primi 45 minuti e che permette di tenere in caldo il terzo posto in classifica.

Brutto tonfo per l'Arona, che cede sotto i colpi del Gattinara (4-1). Quarto ko dei lacuali che hanno ora la peggior difesa del campionato con 16 reti subite in sette turni.

Passeggiata per la capolista Olimpia in quel di Verrone. Il Ceversama cede colpito da Ceruti e dalla doppietta di Penna (3-1) e per i novaresi è la sesta vittoria d'annata