Ornavasso, un incontro dedicato alla solidarietà e alla cooperazione sanitaria in Africa

Un appuntamento dedicato alla solidarietà internazionale, alla cooperazione sanitaria e all'impegno di chi ha dedicato la propria vita all'assistenza delle popolazioni africane. Il 23 novembre, alle 17.30, l'oratorio parrocchiale di Ornavasso ospiterà l'incontro "Il viaggio di una vita", dedicato all'eredità di don Luigi Mazzuccato e al futuro di Medici con l'Africa Cuamm.

L'iniziativa è promossa dalla parrocchia di San Nicola, dall'Unità Pastorale Missionaria 15 e dal gruppo di appoggio Cuamm "Mama Teresa" di Ornavasso.

Al centro dell'appuntamento ci sarà la presentazione del libro "Nulla da lasciare – L'eredità di don Luigi e il futuro del Cuamm", scritto da Francesco Jori. A illustrarne i contenuti sarà Rebecca Moschini, referente territoriale per il Piemonte di Medici con l'Africa Cuamm, che dialogherà con Anna Maria Dal Lago, medico con una lunga esperienza di attività sanitaria in Africa, e con un rappresentante del gruppo "Mama Teresa".

L'incontro permetterà di ripercorrere la storia di don Luigi Mazzuccato, figura fondamentale nello sviluppo del Cuamm, nato negli anni Cinquanta come Centro Universitario Aspiranti Medici Missionari e diventato nel tempo una delle principali organizzazioni impegnate nella cooperazione sanitaria in Africa.

Il legame con Ornavasso passa anche attraverso la figura di Maria Teresa Saglio, missionaria laica scomparsa nel 2018 dopo cinquant'anni di volontariato sanitario in Africa, con particolare attenzione alla tutela della salute delle madri e dei bambini.

Negli anni Settanta don Luigi Mazzuccato conobbe Maria Teresa Saglio, con la quale instaurò un rapporto di amicizia. Un legame che rappresenta ancora oggi una parte importante della storia della solidarietà internazionale legata alla comunità di Ornavasso.

La presentazione sarà aperta a tutti e si rivolgerà in particolare ai giovani, offrendo un'occasione per conoscere esperienze di volontariato e cooperazione sanitaria e riflettere sul valore dell'impegno a favore delle comunità più fragili.