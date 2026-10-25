Al biologo mergozzese Antonio Piralla il premio internazionale per la microbiologia applicata

Importante riconoscimento internazionale per il biologo Antonio Piralla. Originario di Mergozzo, è attualmente dirigente biologo della struttura complessa di microbiologia e virologia clinica del Policlinico San Matteo di Pavia ed è stato insignito del premio Arima per la microbiologia applicata, assegnato dall’International Union of Microbiological Societies (Iums).

Il premio, istituito in memoria del professor Kei Arima (presidente Iums dal 1986 al 1988), viene assegnato ai ricercatori che contribuiscono in modo significativo allo sviluppo della microbiologia applicata. Nel caso di Antonio Piralla, il riconoscimento è stato assegnato per l’importante lavoro svolto nello studio delle malattie infettive. In particolare, la sua attività riguarda le infezioni respiratorie di origine virale, con particolare attenzione ai pazienti pediatrici e con forme severe di infezione.

La premiazione ufficiale è prevista per il mese di novembre, durante il congresso internazionale della Iums a Lisbona, dove Piralla terrà una relazione sul suo lavoro durante una sessione plenaria.