Elisa Longo Borghini conquista l'ottavo titolo italiano a cronometro

Elisa Longo Borghini torna a vestire la maglia tricolore della cronometro. La ciclista di Ornavasso ha conquistato il suo ottavo titolo italiano nella specialità, imponendosi ai campionati nazionali disputati a Piasco, in provincia di Cuneo.

Una prestazione che ha visto la campionessa ossolana completare i 19,7 chilometri del percorso in 23 minuti, 15 secondi e 11 centesimi, facendo registrare una velocità media di 50,839 chilometri orari.

La portacolori della UAE Team ADQ ha preceduto Alessia Vigilia, della Uno-X Mobility, e Letizia Borghesi, della AG Insurance-Soudal, rispettivamente seconda e terza. A completare la classifica delle cinque partecipanti alla prova élite sono state Vittoria Bussi e Carmen Moser.

Il successo permette a Longo Borghini di migliorare ulteriormente il proprio primato nazionale nella cronometro individuale. Il primo titolo risale al 2014, seguito dalle vittorie del 2016, 2017, 2020, 2021, 2022 e 2023. Dopo due anni senza il tricolore della specialità, l'atleta di Ornavasso torna dunque sul gradino più alto del podio.

Quella di Piasco rappresenta anche la settima affermazione stagionale per Longo Borghini, che non vinceva una gara dal campionato italiano su strada dello scorso giugno. Un altro risultato di prestigio per la ciclista ossolana, che arricchisce ulteriormente il proprio palmarès in una stagione ormai vicina alla conclusione.