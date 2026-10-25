Lago Maggiore Marathon, presentata la XV edizione: iscrizioni da record

È’ stata presentata mercoledì la XV Lago Maggiore Marathon, evento organizzato da Sport Pro-Motion per domenica 8 novembre. L’evento si fregia di avere un percorso spettacolare e velocissimo, da Arona a Verbania, con il Lago Maggiore che accompagna gli atleti lungo questo bellissimo viaggio.

Se l’ultima edizione ha fatto segnare il sold-out, la XV Lago Maggiore Marathon vuole dare la possibilità a più atleti di partecipare, per questo gli organizzatori, resisi conto dell’imminente sold out, hanno incrementato il numero di pettorali disponibili. Ad oggi la maratona ha già superato il 79% degli iscritti, la 33k oltre il 69%, la mezza oltre il 65% e la 10k il 68%.

Tanti gli stranieri che hanno scelto la XV Lago Maggiore Marathon per vivere un weekend di sport in un contesto paesaggistico straordinario.

Paolo Ottone, presidente di Sport Pro-Motion: “Desidero innanzitutto ringraziare i titolari di Sportway per la fiducia nei nostri eventi. Ringrazio tutti gli oltre 300 volontari che ci aiutano a garantire la sicurezza sul percorso permettendo agli atleti di godersi lo splendido panorama. Per una impronta più green, grazie ai battelli riusciamo a ridurre l’impatto di circa 2mila auto mentre in ottica di promozione turismo abbiamo investito tanto nella «Guida Spettatori» che riguarda tutta la regione. Grazie a questi sforzi, i partecipanti tornano a casa entusiasti e si trasformano in testimonial della bontà dell’evento e della bellezza del nostro territorio.”

Davide e Anna Parodi, titolare di Sportway Megastore, title sponsor di gara: “E’ sempre un piacere avervi qui e dare il via ad un nuovo evento. Il nostro è un sodalizio antico perché conosciamo la qualità e lo spessore dell’evento. Buona corsa a tutti.”

Antonio Longodorni, presidente del Distretto Turistico del VCO: “Come Distretto Turistico contribuiamo inserendo la manifestazione nell’ambito di un ampio progetto con la Camera di Commercio per gli eventi sostenibili, in grado di coniugare sport e turismo, benessere. Si tratta di un primo passo al quale ne seguiranno altri. In bocca al lupo”.

Luca Forcina, assessore allo Sport Comune di Gravellona Toce: “Sarò in gara io stesso, sulla mezza maratona, avevo già partecipato alla 33 km. E’ un percorso bellissimo e i numeri testimoniano che piace sia per la bellezza che per la qualità organizzativa. Questo ci permette di far conoscere il nostro territorio ed accogliere sempre più turisti. Complimenti allo staff e buona gara a tutti!”

Monica Brunati, assessore allo sport Comune di Baveno: “Porto i complimenti del Comune e del Sindaco che non ha potuto essere qui perché un evento fuori stagione che sta riscontrando grandissimi risultati che ci aiutano a raccontare la bellezza del nostro territorio”.

Al via domenica 8 novembre le consuete quattro distanze, 42,195km, 21,097 km e 10 km, a cui si aggiunge la 33 km, tutte sia in forma competitiva che non competitiva, un lavoro, da parte degli organizzatori, che permette di

Partenza da Arona, alle 9.00 per maratona e mezza maratona e alle 9.30 per la 33 km. L’ arrivo è a Stresa solo per la 21 KM, a Verbania per tutte le altre distanze.

Partenza alle 11.30 da Fondotoce – Piano Grande per gli iscritti alla 10 km che procederanno in direzione di Verbania dove condivideranno l’arrivo con gli atleti di maratona e 33 km.

Un’edizione straordinaria che ha portato gli organizzatori a dover ampliare i numeri di partecipazione in corso d’opera. Già raggiunta la quota inizialmente considerata massima di 3.500 iscritti, con 50% di stranieri da 71 nazioni.

Dal confronto con gli stessi dati nelle edizioni di maggiore successo emerge come il numero massimo di nazioni registrate sia stato quello di 68, nel 2024, quello di stranieri di 1.282 nel 2025 e, in generale, di numero di iscritti, di 2.964 nel 2025.

L’edizione in arrivo, con previsione di chiusura iscrizioni a 4mila, si configura come da record sia di partecipanti che di stranieri, nonché di nazioni estere al via.

Un risultato annunciato perché frutto di un lungo lavoro iniziato nel 2011 con l’obiettivo di perfezionare l’evento, migliorando la qualità organizzativa nonché le peculiarità, alla ricerca di un percorso che fosse al contempo bellissimo, panoramico e veloce.

Come da tradizione, tutti i partecipanti troveranno nel pacco gara la T-shirt commemorativa dell’evento, un capo tecnico di alta qualità di colore verde limone. Sul fronte è raffigurato il profilo degli elementi architettonici identificativi che gli atleti incontreranno lungo il percorso insieme ai loghi dei partner, data e nome dell’evento.

T-shirt dedicata per tutto lo staff, nera con la mappa per nomi dei Comuni attraversati dalla gara.

Tutti i finisher riceveranno la medaglia dalla caratteristica forma che raffigura il percorso di gara. Il colore della medaglia è in pendant con la T-shirt, sullo sfondo le onde del lago ed un runner che taglia il traguardo, sono indicate le città di partenza e dei due arrivi.

La novità di quest’anno è che sul cordino sarà possibile ricavare il proprio crono di gara grazie ad una serie numerica che può essere trasformata in quello realizzato.

Sport Pro-Motion ha da sempre grande attenzione per l’ambiente, come dimostra la certificazione Iso 20121. Un riconoscimento prezioso, commisurato ad alta qualità organizzativa, volontà di creare ricadute economiche sul territorio, attenzione alla sostenibilità, impegno per l’educazione al rispetto dell’ambiente e nel promuovere lo sport come strumento di salute.

Sul sito dell’evento sono riportati il percorso ed il report di sostenibilità .

Creare eventi che valorizzino il territorio con ricadute economiche sullo stesso è tra gli obiettivi di Sport Pro-Motion che mira ad accogliere tutti i partecipanti e i loro accompagnatori in modo da lasciare un ricordo speciale, creando un’eco che fa da amplificatore per la promozione dell’evento e della regione in cui si svolge.

Sul sito dell’evento sono attive le sezioni Hospitality Parteners Gioda Spettartori ed una pratica guida per come raggiungerci

Domenica 8 novembre, il comitato organizzatore metterà a disposizione di partecipanti e accompagnatori dei battelli che collegheranno l’Area Arrivo di Verbania Pallanza con l’area Partenza di Arona.

L’apertura dell’expo village situato in Largo Pietro Vidale, sul Lungolago di Arona, avverrà venerdì 6 novembre quando dalle 15.00 alle 19.00 sarà possibile ritirare il proprio kit gara.

Le attività di consegna pettorali proseguiranno sabato 7 novembre dalle 10.00 alle 19.00 e domenica 8 novembre dalle 7.00 alle 9.30.

Le partenze delle gare si susseguiranno dal Lungolago di Arona domenica 8 novembre dalle 9.00, per maratona e mezza maratona, alle 9.30 per la 33 km mentre da Fondotoce alle 11.30 per la 10 km.

Gli arrivi sono per tutte le gare a Verbania – Pallanza, ad eccezione della mezza maratona che terminerà sul Lungolago di Stresa.

Le iscrizioni sono aperte sul sito.