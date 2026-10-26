Interruzioni della fornitura di energia elettrica in diverse vie della città

Il comune di Villadossola avvisa la cittadinanza che sono in programma interruzioni all’erogazione di energia elettrica in diverse zone della città a causa di lavori di manutenzione programmati da E-distribuzione. Le interruzioni sono previste per le giornate di martedì 27 e giovedì 29 ottobre dalle 13.30 alle 16.00.

Queste le vie interessate: via Marconi 1, dal 13 al 15, 21, 25, 47, 53, da 12 a 14, 24, 28, da 48 a 50, 60, da 64 a 66. Via Ceretti da 49 a 59, da 63 a 69, 55a, 57a, 54. Via Boldrini da 1 a 5, 13, 2, da 6 a 10, 18, 22, 28, 34, 60. Via XXV Aprile 1, 5, 11, 21, 25, da 10 a12. Piazza Repubblica da 13 a 23, 17/a, 17/b, da 12 a 22, 34. Corso Italia 29, 33, 110, 116, 142, 150. Via De Macchi da 5 a 7, da 2 a 6. Via Don Minzoni 5, 6. Via Paolo Marino 44, 48. Via Vittoni da 36 a 38. Via Roma 24, 32, 38. Via Sempione.