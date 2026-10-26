La Polizia di Stato ha reso noto il calendario dei controlli della velocità previsti nei prossimi giorni lungo le principali strade e autostrade. Le verifiche saranno effettuate in diverse giornate della settimana e interesseranno numerose tratte della rete viaria, con l'obiettivo di garantire il rispetto dei limiti di velocità e prevenire comportamenti pericolosi alla guida.

I controlli rientrano nelle attività di prevenzione e sicurezza stradale promosse dalle forze dell'ordine per ridurre il rischio di incidenti e sensibilizzare gli automobilisti sull'importanza di una guida prudente e responsabile.

La Polizia di Stato ricorda che è fondamentale non soltanto rispettare i limiti di velocità, ma anche adeguare l'andatura alle condizioni del traffico, della strada e alle situazioni meteorologiche.

Di seguito il calendario delle strade e delle autostrade sulle quali sono previsti i controlli nel corso della settimana.

Lunedì 26 ottobre 2026

Autostrade: A32 Torino-Bardonecchia (TO).

Strade statali: SS 231 di Santa Vittoria (AT).

Martedì 27 ottobre 2026

Autostrade: A6 Torino-Savona (CN), A26 Genova Voltri-Gravellona Toce (NO), A32 Torino-Bardonecchia (TO), A33 Asti-Cuneo (CN), A4 Torino-Milano (NO), A8 (NO).

Strade statali: SS 20 del Colle di Tenda e di Valle Roja (CN), SS 21 del Colle della Maddalena (CN), SS 231 di Santa Vittoria (CN), SS 28 del Colle di Nava (CN), SS 704 Tangenziale di Mondovì (CN), SS 706 Tangenziale di Asti (AT), SS 33 del Sempione (VB).

Strade provinciali: SP 12 Fondovalle Tanaro (CN), SP 3 Sant'Albano Stura (CN), SP 422 di Valle Macra (CN), SP 661 delle Langhe (CN), SP 662 di Savigliano (CN), SP 702 Tangenziale di Bra (CN).

Mercoledì 28 ottobre 2026

Autostrade: A6 Torino-Savona (CN), A26 Genova Voltri-Gravellona Toce (NO), A32 Torino-Bardonecchia (TO), A33 Asti-Cuneo (CN), A8 (NO).

Strade statali: SS 10 Padana Inferiore (AT), SS 20 del Colle di Tenda e di Valle Roja (CN), SS 21 del Colle della Maddalena (CN), SS 231 di Santa Vittoria (CN), SS 28 del Colle di Nava (CN), SS 704 Tangenziale di Mondovì (CN), SS 758 Masserano-Mongrando (BI).

Strade provinciali: SP 12 Fondovalle Tanaro (CN), SP 299 di Alagna (VC), SP 3 Sant'Albano Stura (CN), SP 422 di Valle Macra (CN), SP 661 delle Langhe (CN), SP 662 di Savigliano (CN), SP 702 Tangenziale di Bra (CN), SP 30 (AL).

Giovedì 29 ottobre 2026

Autostrade: A6 Torino-Savona (CN), A26 Genova Voltri-Gravellona Toce (NO), A33 Asti-Cuneo (CN), A4 Torino-Milano (NO), A8 (NO).

Strade statali: SS 21 del Colle della Maddalena (CN), SS 231 di Santa Vittoria (CN), SS 28 del Colle di Nava (CN), SS 32 Torino-Bardonecchia (TO), SS 456 del Turchino (AT), SS 704 Tangenziale di Mondovì (CN), SS 33 del Sempione (VB).

Strade provinciali: SP 12 Fondovalle Tanaro (CN), SP 3 Sant'Albano Stura (CN), SP 422 di Valle Macra (CN), SP 661 delle Langhe (CN), SP 662 di Savigliano (CN), SP 702 Tangenziale di Bra (CN).

Venerdì 30 ottobre 2026

Autostrade: A6 Torino-Savona (CN), A26 Genova Voltri-Gravellona Toce (NO), A33 Asti-Cuneo (CN), A4 Torino-Milano (NO), A8 (NO).

Strade statali: SS 10 Padana Inferiore (AT), SS 20 del Colle di Tenda e di Valle Roja (CN), SS 21 del Colle della Maddalena (CN), SS 231 di Santa Vittoria (CN), SS 28 del Colle di Nava (CN), SS 32 Torino-Bardonecchia (TO), SS 704 Tangenziale di Mondovì (CN), SS 758 Masserano-Mongrando (BI), SS 33 del Sempione (VB).

Strade provinciali: SP 12 Fondovalle Tanaro (CN), SP 3 Sant'Albano Stura (CN), SP 422 di Valle Macra (CN), SP 661 delle Langhe (CN), SP 662 di Savigliano (CN), SP 702 Tangenziale di Bra (CN).

Sabato 31 ottobre 2026

Autostrade: A6 Torino-Savona (CN), A26 Genova Voltri-Gravellona Toce (NO), A32 Torino-Bardonecchia (TO), A33 Asti-Cuneo (CN), A4 Torino-Milano (NO), A8 (NO).

Strade statali: SS 20 del Colle di Tenda e di Valle Roja (CN), SS 21 del Colle della Maddalena (CN), SS 231 di Santa Vittoria (CN e AT), SS 28 del Colle di Nava (CN), SS 704 Tangenziale di Mondovì (CN), SS 758 Masserano-Mongrando (BI).

Strade provinciali: SP 12 Fondovalle Tanaro (CN), SP 3 Sant'Albano Stura (CN), SP 422 di Valle Macra (CN), SP 661 delle Langhe (CN), SP 662 di Savigliano (CN), SP 702 Tangenziale di Bra (CN).

Domenica 1° novembre 2026

Autostrade: A6 Torino-Savona (CN), A26 Genova Voltri-Gravellona Toce (NO), A32 Torino-Bardonecchia (TO), A33 Asti-Cuneo (CN), A4 Torino-Milano (NO), A8 (NO).

Strade statali: SS 20 del Colle di Tenda e di Valle Roja (CN), SS 21 del Colle della Maddalena (CN), SS 231 di Santa Vittoria (CN), SS 28 del Colle di Nava (CN), SS 458 di Casalborgone (AT), SS 704 Tangenziale di Mondovì (CN), SS 758 Masserano-Mongrando (BI).

Strade provinciali: SP 12 Fondovalle Tanaro (CN), SP 3 Sant'Albano Stura (CN), SP 422 di Valle Macra (CN), SP 661 delle Langhe (CN), SP 662 di Savigliano (CN), SP 702 Tangenziale di Bra (CN).

Ho mantenuto tutte le tratte e le province indicate nel tuo elenco originale, uniformando le denominazioni e separando autostrade, strade statali e provinciali. Ho anche eliminato le ripetizioni dovute alla formattazione del testo, senza modificare il calendario dei controlli.