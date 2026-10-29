Rally dell'Ossola Sprint, ultimi giorni per iscriversi alla quindicesima edizione

Si avvicina la chiusura delle iscrizioni al 15° Rally dell'Ossola Sprint, appuntamento organizzato da New Turbomark Rally Team che, sabato 7 e domenica 8 novembre, porterà nuovamente il motorsport sulle strade del Verbano Cusio Ossola. Il termine ultimo per formalizzare la propria adesione è fissato a lunedì 2 novembre, data che segnerà l'ingresso dell'evento nella sua fase più vivace.

Si registra grande fermento, con l'attenzione degli equipaggi rivolta a una competizione che proporrà un format concentrato nella giornata di domenica, preceduta dalle operazioni preliminari e dalle attività previste per il sabato.

La quindicesima edizione si svilupperà su 28 chilometri cronometrati, articolati in quattro prove speciali. Due i tratti interessati dal confronto, entrambi da affrontare per due volte: la “Crodo” e la “San Domenico Ski”, ciascuna della lunghezza di 7 chilometri.

Il programma entrerà nel vivo sabato 7 novembre, con la distribuzione dei road book, le ricognizioni autorizzate e le verifiche sportive e tecniche, queste ultime ospitate rispettivamente a Malesco e nell'area del parco assistenza di Druogno. Dalle 15.30 alle 18.30 è previsto lo shakedown, mentre alle 19 Malesco farà da cornice alla presentazione degli equipaggi, primo momento di incontro tra i protagonisti della gara e il pubblico.

Domenica 8 novembre, alle 8.01, la partenza da Druogno darà ufficialmente il via al confronto sportivo. La prima prova speciale, “Crodo”, scatterà alle 8.44, seguita dalla “San Domenico Ski” alle 9.25. Dopo il primo giro, gli equipaggi affronteranno il riordino a San Domenico e il successivo parco assistenza a Druogno, prima di tornare sui tratti cronometrati per i secondi passaggi, previsti rispettivamente alle 13.43 e alle 14.24.

La cerimonia di arrivo, in programma a Malesco a partire dalle 17.01, concluderà una due giorni che vedrà il territorio dell'Ossola ancora protagonista, attraverso un evento che si prepara a richiamare l'interesse di equipaggi, addetti ai lavori e appassionati.