Dalla Regione Piemonte otto nuovi bandi per oltre 3,5 milioni VIDEO

Nuove opportunità di finanziamento per il mondo sportivo piemontese. La Regione Piemonte ha pubblicato otto bandi, per una dotazione complessiva di oltre 3,5 milioni di euro, destinati a sostenere associazioni, società sportive, federazioni e altri organismi impegnati nella promozione dello sport.

L'annuncio è arrivato dall'assessore regionale allo Sport Paolo Bongioanni, intervenuto a Firenze al Tavolo dello Sport, presieduto dal ministro Andrea Abodi nell'ambito del Festival delle Regioni.

Le domande potranno essere presentate fino al 23 novembre, mentre entro il 31 dicembre 2026 saranno comunicati gli esiti relativi ai progetti ammessi e finanziati.

"Si tratta del più importante numero di interventi mai formulato in un anno dalla Regione Piemonte. Sono otto bandi che vanno ad abbracciare tutti i settori dello sport, nella ferma convinzione che i valori che esso trasmette siano un patrimonio che deve essere permesso a tutti. Diventa prioritario dare la possibilità di beneficiarne ai nostri giovani e a chi giovane non lo è più", ha spiegato Bongioanni.

Le misure riguardano diversi ambiti, dallo sport di base alle manifestazioni agonistiche, dalle attività per le persone con disabilità alla valorizzazione degli sport tradizionali piemontesi. Sono previsti contributi a fondo perduto per progetti realizzati nell'anno solare 2026, con importi compresi tra 500 e 150mila euro e una copertura delle spese ammissibili variabile dal 50 al 90%.

Tra gli interventi più consistenti figurano i 2 milioni di euro destinati all'organizzazione di eventi sportivi competitivi di livello locale, nazionale e internazionale. Altri 300mila euro finanzieranno i progetti di promozione sportiva degli enti di promozione e delle associazioni benemerite.





Per le iniziative sportive non competitive con finalità sociali e benefiche sono disponibili 78mila euro, mentre 150mila euro sono riservati ai progetti di inclusione rivolti alle persone con disabilità, promossi da associazioni e società sportive affiliate a federazioni paralimpiche o con sezioni paralimpiche.

Sono inoltre previsti 255mila euro per i progetti di eccellenza sportiva dei comitati regionali delle federazioni e dell'Aci, 200mila euro per le manifestazioni ciclistiche Gran Fondo e Marathon e altri 200mila euro per iniziative che favoriscano la pratica degli sport invernali tra gli studenti piemontesi. Completano il quadro 100mila euro destinati alla valorizzazione della pallapugno e della palla tamburello.

Accanto agli otto bandi, la Regione ha previsto anche una misura specifica da 300mila euro, distribuiti tra il 2026 e il 2027, attraverso una convenzione con il Comitato Fisi Alpi Occidentali del Piemonte. L'obiettivo è sostenere gli sci club e i giovani atleti, contribuendo alle spese per l'utilizzo delle piste di allenamento.

Una delle novità riguarda inoltre l'assenza delle tradizionali graduatorie a punteggio, con un sistema che punta a sostenere il maggior numero possibile di realtà sportive in possesso dei requisiti previsti.

"Ci tengo a informare che utilizzeremo un sistema per poter essere vicini finanziariamente a chiunque parteciperà al bando e ne rispetterà le procedure. Lo sport piemontese deve vedere premiato l'impegno di tutti quelli che vi dedicano il proprio tempo e passione, dirigenti, organizzatori, volontari, atleti, e la sua importanza per trasmettere alle giovani generazioni valori positivi e dare un contributo concreto per costruire una società migliore", ha aggiunto l'assessore regionale.

I dettagli delle singole misure, i requisiti di partecipazione e le modalità di presentazione delle domande sono disponibili sul portale dei bandi della Regione Piemonte.