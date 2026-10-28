Trail running: Riccardo Borgialli si laurea vicecampione italiano di trail lungo ad Alba

Un'altra prestigiosa medaglia d'argento tricolore va ad arricchire la bacheca di Riccardo Borgialli, confermando il corridore cusiano ai vertici assoluti del panorama podistico nazionale. Domenica 25 ottobre, in occasione della 50 chilometri inserita nel programma dell'Ecomaratona del Barbaresco e del Tartufo Bianco d'Alba, il portacolori di Sport Project VCO ha conquistato il secondo posto assoluto ai Campionati Italiani di trail lungo.
Al termine di un confronto serrato tra i massimi interpreti italiani delle corse off-road, Borgialli ha tagliato il traguardo alle spalle del neocampione Diego Moletto, lasciandosi alle spalle Davide Cheraz, giunto sul terzo gradino del podio. La prestazione nelle Langhe bissa il brillante argento conquistato la scorsa estate sulla distanza dei 40 chilometri alla Dolomiti Marathon di Primiero. Due secondi posti tricolori ottenuti nell'arco della medesima stagione agonistica, su distanze e dislivelli differenti, che testimoniano una straordinaria continuità di rendimento ad altissimi livelli.
Per il sodalizio ossolano e per Borgialli non c'è tuttavia tempo per riposare: l'atleta è già proiettato verso il prossimo palcoscenico internazionale. La prossima settimana volerà a Melbourne, in Australia, per prendere parte a una nuova tappa del World Trail Majors, il circuito iridato che raggruppa le più prestigiose prove di trail al mondo.
La trasferta oceanica assume un peso decisivo anche in chiave graduatoria generale. Dopo l'eccellente piazza d'onore conquistata lo scorso giugno nella tappa disputata in Inghilterra, Borgialli scenderà sui sentieri australiani con l'obiettivo di accumulare punti fondamentali e puntare con decisione a un piazzamento sul podio nella classifica finale mondiale.