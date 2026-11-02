Colletta Alimentare, anche il Vco scende in campo per la solidarietà

Sabato 14 novembre torna l’appuntamento con la giornata nazionale della Colletta Alimentare, promossa dalla Fondazione Banco Alimentare. Durante la giornata sarà possibile acquistare in numerosi supermercati alimenti non deperibili che verranno donati a famiglie in difficoltà grazie alle organizzazioni partner territoriali convenzionate con le 21 sedi Banco Alimentare regionali.

I volontari di Banco Alimentare - 160mila in tutta Italia - riconoscibili dalla pettorina arancione, inviteranno i cittadini ad acquistare prodotti a lunga conservazione come olio, legumi e verdure in scatola, conserve di pomodoro e sughi pronti, tonno in scatola, riso, prodotti per colazione e merenda.

“La Colletta Alimentare rappresenta un gesto di Pace universale e condiviso, inteso come l'attitudine quotidiana con cui affrontiamo la realtà e la cura del prossimo. Non è semplicemente donare un alimento, ma dedicare del tempo a chi rischia di rimanere invisibile. Raggiunto il traguardo del trentennale, il nostro obiettivo è estendere questa comunità solidale, coinvolgendo in special modo le nuove generazioni”, sottolinea Marco Piuri, presidente della Fondazione Banco Alimentare.

Già dal 2 novembre, fino alla giornata della Colletta nei supermercati, sarà possibile donare la spesa direttamente online su alcune piattaforme dedicate.

Questo l’elenco dei punti vendita aderenti all’iniziativa del 14 novembre nella provincia del Verbano Cusio Ossola:

Baveno: Conad sulla SS 33 del Sempione, Savoini in via Roma 1;

Cannero Riviera: Carrefour Express in via Marconi 33;

Cannobio: Carrefour Market in via Zaccheo, Carrefour Market in via Magistris 70-71, OkSigma in via Darbedo 24;

Craveggia: Pam in via Provinciale 12;

Crevoladossola.: Carrefour Market su SS 33 del Sempione, Ipercoop in via Garibaldi 4;

Domodossola: Carrefour Iper in regione Nosere 31, Coop in piazza Matteotti 11, Coop in via Cassino 10, Eurospin in via Sempione 75, Lidl in via Curotti 16, Penny in regione Nosere, Tigros in via Giovanni XXIII;

Druogno: Alimentari D in via Domodossola 16, Giordani in via Papa Giovanni XXIII;

Gignese: Pam in vicolo Balilla;

Gravellona Toce: Eurospin in via IV Novembre 72, Ipercoop in corso Marconi 46, Penny in corso Roma, Tigros in corso Marconi 32;

Malesco: OkSigma in piazza Sostine 3;

Montecrestese: Margherita in frazione Pontetto 7;

Omegna: Coop in piazza Nobili del Toma 13, Lidl in via IV Novembre 35, Penny in via Fratelli di Dio; Savoini in via lungolago Buozzi 14-15, Savoini in via Risorgimento 16, Tigros in via IV Novembre 292;

Ornavasso: Sigma in via Alfredo Di Dio 20;

Piedimulera: OkSigma in via Martiri della Libertà 6;

Premosello Chiovenda: Conad City in via Milano 43;

Santa Maria Maggiore: Margherita in piazza Fontana 9;

Stresa: Carrefour Market in via Roma 11, Conad in via Carducci 30;

Toceno: Margherita in via Superiore 9;

Verbania: Esselunga in viale Azari 94, Eurospin in viale Azari 95, Lidl in corso Nazioni Unite, Penny in corso Cairoli, Tigros in corso Mameli, Tigros in via Renco;

Villadossola: Coop in via Campo Sportivo 1, Eurospin in via San Bartolomeo, U2 in piazza Bagnolini;

Vogogna: OkSigma in via Nazionale 3.