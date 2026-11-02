Prefettura del Vco, Federica Crupi è il nuovo vicario

Nella giornata di oggi, lunedì 2 novembre, ha preso servizio presso la Prefettura del Verbano Cusio Ossola il Viceprefetto Federica Crupi, che assume l’incarico di Vicario del Prefetto.

Crupi viene dalla Prefettura di Varese dove ha ricoperto da ultimo l’incarico di dirigente dell’Area V “Protezione civile, difesa civile e coordinamento del soccorso pubblico” e ha esercitato in temporanea attribuzione l’incarico di dirigente dell’Area II “Raccordo e collaborazione con gli enti locali, consultazioni elettorali e referendarie”. Il nuovo Vicario ha maturato una significativa esperienza nell’ambito di molteplici aree tra cui l’Ufficio di Gabinetto, l’Area III “Applicazione del sistema sanzionatorio amministrativo, affari legali, contenzioso e rappresentanza in giudizio e dell’Area IV “Tutela dei diritti civili, cittadinanza e immigrazione”.

La dottoressa Crupi ha ricoperto, inoltre, l’incarico di Commissario Straordinario del comune di Masciago Primo, di Porto Ceresio, di Cislago e del comune nato dalla fusione dei comuni di Bardello, Malgesso e Bregano, ha coordinato l’attività del Nucleo di supporto all’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e partecipato a diverse commissioni di valutazione dei soggetti partecipanti a bandi di gara e all’Osservatorio per la sicurezza stradale, sempre in seno alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Varese.

Il Prefetto Matilde Pirrera rivolge al nuovo Vicario un cordiale benvenuto e gli auguri di buon lavoro, nella prospettiva di una proficua collaborazione al servizio delle istituzioni e della comunità provinciale.

L’assunzione dell’incarico si inserisce nel costante impegno della Prefettura a garantire la continuità e l’efficacia dell’azione amministrativa e a consolidare il dialogo con gli enti locali, le Forze dell’ordine e le realtà sociali ed economiche del territorio.