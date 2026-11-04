A Bannio una serata dedicata alle famiglie

Una serata conviviale per le famiglie della Valle Anzasca, per rafforzare il senso di comunità e le buone relazioni, si terrà a Bannio il 7 novembre. Ad organizzarla sono le parrocchie della Valle Anzasca: Castiglione, Calasca, Pontegrande, Bannio Anzino, San Carlo, Vanzone, Ceppo Morelli e Macugnaga.

L’incontro, dal titolo “Serata delle famiglie”, sarà preceduto dalla celebrazione della messa alle 18.00 a Bannio; a seguire una cena a offerta e poi per bambini e ragazzi giochi e laboratori. La conclusione è prevista per le 22.00 Prenotazioni entro il 4 novembre a Laura 3496090540.