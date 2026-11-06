Al negozio di Natale dell’Ossola Amica dell’Ugi regali solidali per aiutare i bambini malati

Dal 21 novembre fino al 24 dicembre torna il negozio di Natale dell'Ossola Amica dell'Ugi Unione Genitori italiani in via Sempione 59. Con un regalo solidale dell'Ugi sarà possibile aiutare le famiglie di bambini e ragazzi malati di tumore in cura presso il centro di Oncoematologia pediatrica dell'ospedale infantile Regina Margherita di Torino.

Nel negozio si potranno trovare tante idee regalo, prodotti tipici locali e il panettone e il pandoro prodotto da Bonifanti. Il negozio rimarrà aperto tutti i giorni compresa la domenica dalle 9.30 alle 12 e dalle 16 alle 19. E' possibile prenotare il panettone e il pandoro solidale telefonando al numero 333 6373470. Il ricavato della vendita dei dolci natalizi e anche degli altri prodotti servirà in particolare per i due alloggi dell'Ugi di Torino che l'Ossola Amica dell'Ugi ha in adozione. Nel punto vendita ad accogliere i clienti con i volontari dell'Ugi, ci saranno diversi giovani: i ragazzi autistici del centro Sesamo di Pallanzeno, i ragazzi del centro diurno disabili di Pieve Vergonte, i ragazzi della Sacra Famiglia di Verbania.

In vendita ci saranno anche molti lavori artigianali realizzati o donati da volontari. "Il negozio solidale oltre che aiutare i bambini malati e sostenere le loro famiglie – spiega Damiano Bassi presidente della sezione ossolana dell'Ugi – ha anche tra gli obiettivi quello di dare un segnale di inclusione".