Anzola, nel fine settimana il raduno annuale degli Alpini

È in programma per sabato 7 novembre il raduno annuale del Gruppo Alpini di Anzola d’Ossola. Il programma si apre alle 17.45 con il ritrovo in piazza della chiesa. Alle 18.00 la celebrazione ella messa in suffragio dei caduti e dei soci defunti nella chiesa di San Tommaso; a seguire la benedizione della Cappella dei Caduti con la deposizione di un omaggio floreale. Infine, la cena al ristorante Monterosa di Vogogna.
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