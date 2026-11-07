sabato 07 novembre
Trontano celebra la patronale di San Leonardo
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Ossola | 07 novembre 2026, 10:40

Trontano celebra la patronale di San Leonardo

Domani la messa e la processione per le vie del paese

Trontano celebra la patronale di San Leonardo

Tutto pronto a Trontano per la festa di San Leonardo, compatrono del paese, in programma domenica 8 novembre. Si tratta della prima patronale per il nuovo parroco don Andrea Lovato, che ha fatto il suo ingresso l'11 ottobre prendendo il posto di don Luigi Preioni, che dopo quasi trent'anni ha lasciato l'incarico ed è diventato collaboratore del parroco di Domodossola.

Il programma prevede alle 9.30 l'omaggio ai caduti, alle 10.00 la messa e a seguire la processione con la statua di San Leonardo accompagnata dal corpo musicale di Crevoladossola, dalle Cavagnette, dai gruppi e dalle associazioni del paese. Al termine incanto delle offerte.

Mary Borri

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