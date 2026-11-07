Rally dell'Ossola Sprint, si accendono i motori: oggi verifiche, shakedown e presentazione degli equipaggi

Si accendono i motori per il 15° Rally dell'Ossola Sprint. Oggi, sabato 7 novembre, prende ufficialmente il via il fine settimana dedicato alla manifestazione organizzata dal New Turbomark Rally Team, che porterà gli equipaggi a confrontarsi sulle strade ossolane. Una prima giornata riservata alle operazioni preliminari, allo shakedown e alla presentazione dei partecipanti, in attesa delle quattro prove speciali in programma domani.

Il rally si svilupperà su un percorso complessivo di 192,45 chilometri, dei quali 28 cronometrati, suddivisi in quattro prove speciali ricavate su due tratti da percorrere due volte. La competizione vera e propria si concentrerà nella giornata di domenica, mentre oggi i protagonisti saranno impegnati negli ultimi preparativi.

Il programma si apre questa mattina con la distribuzione dei road book, dalle 8 alle 9 al Bar Orso Bianco di Craveggia. Le ricognizioni autorizzate proseguiranno fino alle 13, mentre nel pomeriggio sarà il momento delle verifiche sportive, in programma dalle 13.30 alle 17.30 presso gli uffici comunali della Pro Loco di Malesco. Le verifiche tecniche si svolgeranno invece al parco assistenza di Druogno, dalle 14 alle 18.

Uno dei momenti più attesi sarà lo shakedown, previsto dalle 15.30 alle 18.30, che permetterà agli equipaggi di effettuare gli ultimi test sulle vetture prima della gara. La giornata si concluderà a Malesco, dove dalle 19 è in programma la presentazione degli equipaggi. Grande attenzione per il confronto nella classe Rally2, che vedrà al via sei Skoda Fabia. Tra i nomi più attesi figura Davide Caffoni, impegnato su una Fabia RS, che dovrà confrontarsi con Sergio Bruni, Fabrizio Margaroli, Erminio Barbieri, Giovanni Barozza e Simone Sabatella.

Si annunciano sfide interessanti anche nelle altre categorie. In Rally3 sarà presente Lorenzo Azzoni su Ford Fiesta, mentre nelle classi riservate alle vetture a trazione anteriore spicca la partecipazione di Gabriele Di Pietro, vincitore del Campionato Italiano Assoluto Rally 2 Ruote Motrici 2026, impegnato su Peugeot 208. Numerosi gli iscritti anche nelle classi Rally4, Rally4/R2 e Rally5, con una varietà di vetture e piloti pronti a contendersi i risultati di categoria.

Domani, domenica 8 novembre, la gara prenderà il via alle 8.01 da Druogno. Gli equipaggi affronteranno due passaggi sulla prova speciale di Crodo e altrettanti sulla San Domenico Ski, prima dell'arrivo finale previsto a Malesco alle 17.01.