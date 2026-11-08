Piedimulera, via agli interventi per la riqualificazione della palestra comunale

Passi avanti decisivi per l'intervento di riqualificazione, messa in sicurezza ed efficientamento energetico della palestra comunale di via Louis Braille di Piedimulera. Gli studi strutturali hanno infatti evidenziato la non convenienza di procedere con il progetto originario, rendendo invece necessaria una riqualificazione dell'opera mediante interventi di demolizione parziale, ricostruzione parziale e adeguamento strutturale.

Il comune ha dunque affidato i primi interventi di demolizione parziale, con un investimento di 146mila euro. L'intervento complessivo sulla palestra, dal valore totale di 380mila euro, è sostenuto in gran parte - per 150mila euro - da un contributo della regione Piemonte, mentre la quota restante è coperta da fondi propri del bilancio comunale.

Con questo cantiere prende così il via la fase operativa per restituire alla comunità un impianto sportivo più sicuro, moderno ed efficiente dal punto di vista energetico.