Rally dell'Ossola Sprint, oggi la grande sfida: quattro prove speciali tra Crodo e San Domenico

È arrivato il giorno della gara per il 15° Rally dell'Ossola Sprint. Oggi, domenica 8 novembre, gli equipaggi si sfidano sulle strade ossolane per contendersi il successo nella manifestazione organizzata dal New Turbomark Rally Team. Dopo la giornata di sabato dedicata alle verifiche, allo shakedown e alla presentazione dei partecipanti, l'attenzione si sposta sulle quattro prove speciali che decreteranno i vincitori. Il percorso prevede 192,45 chilometri complessivi, dei quali 28 cronometrati, con due passaggi sulle prove speciali di Crodo e San Domenico Ski, entrambe lunghe 7 chilometri.

La partenza ufficiale è fissata alle 8.01 da Druogno. La prima prova speciale, denominata "Crodo", scatterà alle 8.44, mentre alle 9.25 sarà la volta della "San Domenico Ski". Terminato il primo giro, gli equipaggi raggiungeranno il riordino di San Domenico, prima di rientrare a Druogno per il parco assistenza previsto alle 12.26. Nel pomeriggio si tornerà a fare sul serio con il secondo passaggio sulle stesse prove. Alle 13.43 è in programma nuovamente la "Crodo", mentre alle 14.24 scatterà la seconda "San Domenico Ski", ultima prova cronometrata della giornata. Concluso il confronto sulle speciali, le vetture raggiungeranno l'ultimo riordino a San Domenico, prima di dirigersi verso Malesco, dove l'arrivo della prima vettura è previsto alle 17.01.

A catalizzare l'attenzione sarà soprattutto la sfida nella classe Rally2, con sei Skoda Fabia pronte a contendersi le posizioni di vertice. Tra i protagonisti più attesi c'è Davide Caffoni, al volante di una Skoda Fabia RS, che dovrà misurarsi con Sergio Bruni, Fabrizio Margaroli, Erminio Barbieri, Giovanni Barozza e Simone Sabatella.

Il confronto si annuncia interessante anche nelle altre categorie. In Rally3 sarà impegnato Lorenzo Azzoni su Ford Fiesta, mentre in classe R3 saranno al via Silvano Maurino e Matteo Sanfilippo, entrambi su Renault Clio. Nella Super 1600 sarà presente Luca Petrucciani, sempre su Renault Clio. Particolarmente nutrita la classe Rally4, con nove piloti iscritti. Tra questi Gabriele Di Pietro, vincitore del Campionato Italiano Assoluto Rally 2 Ruote Motrici 2026, Massimo Margaroli, Mattia Vairoli, Donato Barazzetti e Gianluca Iacopino, tutti su Peugeot 208. A sfidarli saranno anche Daniele Nicolini, Stefano Serini, Ennio Dini e Alessio Vincenzo Cannavale, al volante delle Lancia Ypsilon.

Cinque gli equipaggi della classe Rally4/R2, tutti su Peugeot 208, mentre nella Rally5 saranno quattro i piloti impegnati su Renault Clio. Con quattro prove speciali concentrate nell'arco della giornata, il Rally dell'Ossola Sprint si prepara a offrire agli appassionati una domenica di motori e competizione, fino all'arrivo conclusivo di Malesco, dove si conosceranno i vincitori della 15ª edizione.