"Obiettivo comunità", ancora pochi giorni per partecipare al concorso fotografico

Fermare in un’immagine le relazioni che caratterizzano una comunità e la sua vita. Ha anche questa finalità il concorso fotografico “Obiettivo Comunità”, che chiuderà fra dieci giorni. L’iniziativa è stata promossa dalla Fondazione della Comunità Bresciana insieme ad altre 8 Fondazioni di Comunità, tra cui la Fondazione Comunitaria del Verbano Cusio Ossola. Gli scatti - spontanei o in posa - dovranno rappresentare la comunità nella sua quotidianità raccontando il senso di appartenenza al territorio, lasciando agli autori la propria libera interpretazione. Ogni concorrente potrà presentare fino a un massimo di 4 opere. Lanciato il 22 settembre, si chiuderà appunto il 20 novembre, con annuncio dei vincitori il 17 dicembre.

Le fotografie selezionate nei vari territori riceveranno il premio della loro Fondazione di comunità, ma potranno concorrere anche ai due Super Premi istituiti da Fondazione Cariplo, che saranno assegnati nel marzo 2027.

Ogni Fondazione metterà a disposizione per la sua zona 5.000 euro che verranno assegnati a realtà territoriali non profit designate al momento dell’iscrizione dagli stessi concorrenti. Tre sono i premi per la Sezione Senior (il primo di 2.500 euro, il secondo di 1.000 euro e il terzo di 500 euro) e uno per la Sezione Junior under 18, pari a 1.000 euro. I due Super Premi istituiti da Fondazione Cariplo, saranno uno per la sezione Senior e uno per la sezione Junior. I riconoscimenti saranno assegnati alle due fotografie, una per ciascuna categoria, che una commissione ad hoc individuerà come migliori in assoluto tra le 18 immagini vincitrici delle diverse Fondazioni di Comunità. Per chi non lo avesse fatto, restano quindi solo dieci giorni per partecipare al concorso. La modalità è immediata. È sufficiente consultare la pagina del concorso sul sito di Fondazione Comunitaria del Verbano Cusio Ossola, leggere il regolamento, caricare in formato digitale le immagini sulla piattaforma Airtable e allegare i documenti richiesti. La consegna delle opere dovrà avvenire entro venerdì 20 novembre.