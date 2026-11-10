Villadossola, nasce un rifugio per animali in difficoltà: avviata una raccolta fondi

Un luogo sicuro dove accogliere gli animali abbandonati, smarriti o in difficoltà, offrire loro assistenza e accompagnarli verso una nuova famiglia. È il progetto che sta prendendo forma a Villadossola grazie all'impegno dell'associazione Fratellanza Animale, che ha avviato una raccolta fondi per sostenere la realizzazione di un nuovo rifugio.

L'iniziativa è già entrata nella sua fase iniziale: il terreno sul quale sorgerà la struttura è stato individuato e stanno cominciando i primi lavori per predisporre gli spazi destinati agli animali. "Stiamo realizzando un rifugio a Villa dove ospiteremo animali in cerca di casa, cureremo le adozioni e offriremo primo soccorso", spiegano dall'associazione, illustrando le finalità del progetto.

"Ci sono occhi che chiedono aiuto senza bisogno di parole. Zampe che hanno conosciuto l'abbandono, cuori che hanno smesso di fidarsi e animali che aspettano soltanto qualcuno disposto a prendersi cura di loro", si legge nella presentazione della raccolta fondi promossa da Fratellanza Animale.

L'obiettivo è creare un ambiente protetto e accogliente, nel quale gli animali possano ricevere le cure necessarie, trovare cibo e assistenza e avere una nuova possibilità di adozione. La realizzazione del rifugio comporta però costi importanti. Per questo motivo è stata lanciata una campagna di donazioni sulla piattaforma GoFundMe, con l'obiettivo di coinvolgere la comunità e raccogliere le risorse necessarie per costruire la struttura. "Stiamo sostenendo dei costi importanti e stiamo facendo una raccolta fondi - sottolineano dall'associazione - La realizzazione di un rifugio richiede impegno, risorse e tanta solidarietà. Ogni contributo, anche il più piccolo, sarà un tassello fondamentale per costruire questo progetto".

Chi desidera contribuire può farlo attraverso la raccolta fondi "Realizzazione rifugio per animali", disponibile sulla piattaforma GoFundMe. Per informazioni e per seguire gli sviluppi del progetto è possibile contattare Fratellanza Animale all'indirizzo odvfratellanzanimale@gmail.com.