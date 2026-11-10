Juventus Domo e Ornavassese: una domenica amara

Bionda e Ferrari mettono al sicuro la vittoria del Feriolo a Novara, in casa Union e tengo a distanza l’Olimpia che invece, con la doppietta di Merkaj, chiude la pratica Juventus Domo nel primo tempo.

La X giornata (un terzo del cammin…di campionato) riconferma il duello nell’Olimpo del girone A di Promozione: Feriolo a 23 punti, novaresi a 21.

Segnali dunque che la dicono lunga sul dualismo d’alta quota. Il Feriolo non incontra ostacoli, l’Olimpia torna a correre dopo due stop consecutivi che l’avevano franata a fatto perdere la vetta.

La sconfitta riporta ansia da classifica per la Juventus Domo che ora è a sei punti del trio Oleggio, Dormelletto, Trino che occupa i posti play off che garantirebbero gli spareggi.

L’Oleggio, costretto al pari dal Bulè Bellinzago. Così gli arancioni vengono agganciati da Dormelletto e Lupetti Trino che incassano 3 punti. Il Dormelletto capitalizza la rete di Negri per mettere sotto l’Ornavassese, che resta così al penultimo posto del girone dopo due domeniche da ko. Quinta vittoria d’annata per la squadra di Ragazzoni, sesto ko per i neri ossolani.

Dopo l’amara trasferta al Curotti di Domodossola, l’Arona cade anche in casa col la Virtus Vercelli e la classifica per la truppa di Salvigni si fa cupa: ora è penultima in compagnia di Ornavassese e Ceversama.

Classifica:

Feriolo 23; Olimpia 21; Oleggio, Dormelletto, Trino 18; Pro Palazzolo 17, Gattinara, Cossato 16; Bulè Bellinzago 13 Virtus Vercelli, Juventus Domo 12; Union Novara 9; Ornavassese, Arona, Ceversama 8; Valle Cervo 4.