Prima Categoria, Cannobiese inarrestabile: nona vittoria consecutiva. Vincono Omegna, Piedimulera e Varzese

La nona giornata del campionato di Prima Categoria, girone A, conferma lo straordinario cammino della Cannobiese, che conquista la nona vittoria in altrettante partite e continua a dominare la classifica a punteggio pieno. Una domenica positiva anche per Omegna, Piedimulera, Varzese e Romagnano, mentre il Gravellona San Pietro conquista un punto contro il Sizzano. Resta invece complicata la situazione della Virtus Villadossola, ancora sconfitta.

La Cannobiese non conosce ostacoli e passa anche sul campo della Serravallese, imponendosi per 3-2. Un successo che permette alla formazione del Verbano di raggiungere quota 27 punti, con un bilancio impressionante di nove vittorie, 30 reti realizzate e 11 subite. Il vantaggio sulle più immediate inseguitrici rimane di otto lunghezze, a conferma di un avvio di stagione praticamente perfetto.

Alle spalle della capolista continua la corsa del Romagnano, che conquista tre punti preziosi sul campo del Momo. A decidere la sfida è la rete di Seraggiotto, che firma lo 0-1 finale. Il Romagnano sale così a 19 punti, appaiato alla Varalpombiese al secondo posto, mentre il Momo rimane fermo a quota 9, all'undicesima posizione.

Vittoria esterna anche per l'Omegna, che supera 2-1 la Quaronese. Un risultato importante per i cusiani, capaci di imporsi sul campo di una formazione che li precedeva in classifica. Grazie a questi tre punti, l'Omegna sale a quota 14, portandosi a una sola lunghezza dalla Quaronese, quinta con 15 punti.

Sorride anche il Piedimulera, che davanti al proprio pubblico batte 2-1 la Pro Roasio. Le reti di Bossi e Squillaci regalano agli ossolani una vittoria preziosa per risalire la graduatoria. Il Piedimulera raggiunge quota 11 punti, portandosi al nono posto e allontanandosi dalle posizioni più delicate della classifica.

Successo importante in trasferta per la Varzese, che espugna il campo della Virtus Villadossola per 2-1. I tre punti consentono alla formazione della Valle Divedro di salire a quota 13, occupando l'ottava posizione. Situazione sempre più difficile, invece, per la Virtus Villadossola, che rimane ultima con appena 4 punti conquistati in nove giornate, frutto di una vittoria, un pareggio e sette sconfitte.

Finisce senza reti la sfida tra Gravellona San Pietro e Sizzano. Lo 0-0 permette al Gravellona di salire a 6 punti, ma non di abbandonare il terzultimo posto. Il Sizzano, invece, raggiunge quota 17 e mantiene la quarta posizione, alle spalle di Varalpombiese e Romagnano.

Negli altri incontri della giornata, la Varalpombiese supera 3-1 il Grignasco USB, con le reti di Briola e la doppietta di Marra, mentre il Valduggia conquista un successo esterno per 2-1 sul campo della Castellettese.

Dopo nove giornate, la Cannobiese guida saldamente il campionato con 27 punti, seguita da Varalpombiese e Romagnano a 19, Sizzano a 17 e Quaronese a 15. L'Omegna è sesto con 14 punti, la Varzese ottava a 13 e il Piedimulera nono a 11. Nella parte bassa della classifica, il Gravellona San Pietro è quattordicesimo con 6 punti, mentre la Virtus Villadossola chiude la graduatoria a quota 4.