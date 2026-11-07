Prova della verità per la Juventus Domo in casa dell'Olimpia

Prova della verità per la Juventus Domo che scende in campo in casa dell’Olimpia. Un test che dirà la salute dei granata reduci da alcune buone gare e tornati a ridosso della zona play off. Cinque punti (a favore dei novaresi) separano le due squadre ed una vittoria darebbe ai granata morale. Mentre l'Olimpia arriva da due ko consecutivi.

Il tutto mentre la capolista Feriolo se la giocherà in casa della Union Novara, staccata di 11 punti in classifica dalla squadra di Pissardo. Il Feriolo sta bene: oltre alle vittorie colte gode di un’autostima che sembra rendere le partite tutte facili. Per i novaresi hanno sete di punti.

L’Ornavassese deve subito rialzarsi dopo il ko a Oleggio anche se il cliente domenicale non è dei più facili. In Ossola arriva infatti il Dormelletto che divide il quarto posto con il Trino. I neri non possono distrarsi.

Partita da osservare sarà anche Bulè Bellinzago-Oleggio. I primi sono reduci dall’aver espugnato Cossato, i secondi dall’aver travolto l’Ornavassese.

Chi deve rifarsi è l’Arona, sconfitta domenica a Domodossola. L’avversario sarà la Virtus Vercelli che è sopra di un solo punti sulla squadra novarese.

La giornata propone anche Cossato-Pro Palazzolo; Valle Cervo-Gattinara; Lupetti Trino-Ceversama.