Il Piedimulera trova la verve giusta e risale la classifica

Avessimo pronosticato alla vigilia che alla mezz’ora la Cannobiese sarebbe stata sotto di due gol nessun ci avrebbe creduto. Ma era così domenica pomeriggio a Romagnano, a metà primo tempo, dove la sorpresa Serravallese (doppietta di Bovo) stava tenendo testa ai verbanesi che non hanno conosciuto ancora l’onta di una sconfitta. Ma la reazione della Cannobiese si è concretizzata con Silvestrini, Zanetto e Danzo (Tettamanti è ancora a mezzo servizio), che hanno ribaltato partita e stabilito che la prima posizione in classifica è sacrosanta.

Mentre dietro Varalpombiese e Romagnano liquidavano Grignasco e Momo restando nella scia, pur se ancora staccate dalla leader del girone A. Il Momo stenta assai quest’anno e la rete di Serraggiotto ha trasformato in tre punti il bottino del Romagnano. Varalpombiese in palla ed a farne le spese il Grignasco.

La IX giornata di Prima ha dato altre sentenze. La prima è che la vittoria di sette giorni prima è stata solo un sogno momentaneo per la Virtus Villa. Perché la Varzese si è tolta lo sfizio di vincere a Poscio con i gol di Ceschi e Giorgis, che hanno reso vana la rete di Ferrera: che pare il solo a mettere dentro i palloni in rete: degli undici gol fatti dalla squadra di Castelnuovo ben 5 sono opera del numero dieci ossolano.

Sembra aver trovato la verve giusta il Piedimulera. Al ‘’Terzi’’ cade anche la Pro Rosaio. Bossi e Squillaci concretizzano il gioco dei gialloblù chiudendo in doppio vantaggio i primi 45 minuti dominando la gara. E lasciando agli ospiti solo il gol della bandiera nella ripresa un po' più equilibrata : tre punti che riportano gli ossolani verso la metà classifica.

Importante successo per l’Omegna che impone alla Quaronese il secondo ko d’annata. La vittoria in trasferta è firmata da Zonca e Caretti e la classifica torna a sorridere e la squadra si affaccia alla zona play off.

Punto d’oro per il Gravellona visto che aveva di fronte un Sizzano in forma che non nasconde ambizioni. Il pari serve ai tocensi pur se il Sizzano lamenta d’aver colto due legni.

Ancora uno stop per la Castellettese, punita in casa dal Valduggia: ora le due squadre sono appaiate nelle zone basse.

Classifica:

Cannobiese 27; Varalpombiese, Romagnano 19; Sizzano 17; Quaronese 15; Omegna, Grignasco 14; Varzese 13; Piedimulera 11; Pro Rosaio 10; Momo 9; Castellettese, Valduggia 8; Gravellona 6; Serravallese 5; Virtus Villa 4.