Promozione, il Feriolo vince e vola in testa. Cade la Juventus Domo

La decima giornata del campionato di Promozione, girone A, regala un nuovo primato tutto targato Verbano Cusio Ossola. Il Feriolo conquista la vetta solitaria della classifica mentre il Dormelletto Comignago si porta a ridosso delle prime posizioni. Giornata amara invece per Juventus Domo, Ornavassese, Arona e Union Novara.

Il risultato più importante arriva dal campo dell'Union Novara, dove il Feriolo si impone per 2-1. A segno Bianda per la formazione ospite, che conquista tre punti fondamentali nella corsa al vertice. I gialloblù salgono a quota 23 punti, con sette vittorie, due pareggi e una sola sconfitta nelle prime dieci giornate. Un successo che vale il primo posto, con due lunghezze di vantaggio sull'Olimpia Sant'Agabio. L'Union Novara, invece, resta ferma a 9 punti, al dodicesimo posto.

Proprio l'Olimpia Sant'Agabio supera 2-0 la Juventus Domo, infliggendo agli ossolani la quarta sconfitta stagionale. La formazione novarese sale a 21 punti e occupa la seconda posizione, mentre la Juventus Domo rimane a quota 12, al decimo posto. Per i granata una battuta d'arresto che interrompe la possibilità di avvicinarsi alle zone alte della graduatoria.

Importante successo esterno per il Dormelletto Comignago, che espugna il campo dell'Ornavassese per 1-0. A decidere la sfida è una rete di Negri. I tre punti permettono al Dormelletto di raggiungere quota 18, agganciando Oleggio e Lupetti Bianchi Trino al terzo posto. Situazione più complicata per l'Ornavassese, che rimane a 8 punti, al penultimo posto insieme all'Arona.

Finisce senza reti il derby novarese tra Bulè Bellinzago e Oleggio. Lo 0-0 consente all'Oleggio di salire a 18 punti e mantenersi nel gruppo delle squadre che inseguono le prime due della classe. Il Bulè Bellinzago raggiunge invece quota 13, occupando la nona posizione.

Sconfitta casalinga per l'Arona, battuto 2-0 dalla Virtus Vercelli. A decidere l'incontro sono le reti di Ferrari R. e Ferrari R., come riportato nel tabellino. I lacuali rimangono così a quota 8 punti, in piena zona playout, mentre la Virtus Vercelli sale a 12, raggiungendo la Juventus Domo.

Negli altri incontri della giornata, il Città di Cossato supera 2-0 la Pro Palazzolo, i Lupetti Bianchi Trino battono 3-2 il Ce.Ver.Sa.Ma Biella e il Gattinara conquista tre punti sul campo del Valle Cervo San Lorenzo, imponendosi per 2-1.

Dopo dieci giornate, dunque, il Feriolo guida la classifica con 23 punti, seguito dall'Olimpia Sant'Agabio a 21. A quota 18 si trovano Oleggio, Lupetti Bianchi Trino e Dormelletto Comignago. Il Bulè Bellinzago è nono con 13 punti, la Juventus Domo decima con 12 e l'Union Novara dodicesima con 9. Più delicata la situazione di Arona e Ornavassese, entrambe ferme a 8 punti, davanti soltanto al Valle Cervo San Lorenzo, ultimo a quota 4.