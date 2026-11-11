Prima Divisione, l'Architetti Green Solution Domo vince il derby con l'Altiora e conquista la vetta della classifica

Importante vittoria per l'Architetti Green Solution Domodossola, che si aggiudica il derby contro l'Altiora Sprint Volley con un netto 3-0 (22-25, 20-25, 16-25) e conquista la vetta della classifica del girone di Prima Divisione femminile. Una prestazione positiva per le ragazze di coach Balzano, capaci di imporsi su una formazione di valore, che può contare anche su atlete con esperienze nei campionati di Serie.

L'avvio di gara delle domesi non è stato dei migliori. Le ossolane sono scese in campo piuttosto contratte, permettendo alle padrone di casa di rimanere sempre a contatto nel punteggio. L'importanza della sfida e la conoscenza delle avversarie hanno probabilmente condizionato l'approccio iniziale, ma nel momento decisivo del primo set le ragazze di Domodossola hanno saputo reagire con carattere e determinazione, trovando l'allungo necessario per chiudere sul 22-25. A partire dalla metà del secondo parziale, il gioco delle ospiti è diventato progressivamente più efficace. Maggiore qualità nelle azioni, attenzione ai dettagli e una gestione più sicura dei momenti importanti hanno permesso all'Architetti Green Solution di prendere il controllo dell'incontro e conquistare anche il secondo set per 20-25. Nel terzo parziale le domesi hanno confermato la propria superiorità, continuando a esprimere una buona pallavolo e concedendo sempre meno spazio alle avversarie. Il definitivo 16-25 ha così sancito il successo nel derby e la conquista di tre punti fondamentali per la classifica. A rendere ancora più significativa la vittoria è stata anche la numerosa presenza di tifosi ossolani, che hanno seguito la squadra in trasferta, sostenendo le ragazze per tutta la durata dell'incontro.

Archiviato il derby e conquistato il primo posto nel girone, l'obiettivo è ora quello di proseguire il lavoro in palestra per migliorare ulteriormente alcuni aspetti del gioco e dare continuità ai risultati ottenuti in questo positivo avvio di stagione. Il prossimo appuntamento è in programma sabato 14 novembre alle 18.30, al Palaraccagni di Domodossola, dove l'Architetti Green Solution affronterà il Castelletto. Una nuova occasione per le ragazze di coach Balzano di confermare quanto di buono mostrato finora e difendere la vetta della classifica davanti al proprio pubblico.