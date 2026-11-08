Plastipak Altiora cala il poker: Valli di Lanzo battuta 3-1, ora la sfida al vertice con Domodossola

In attesa della trasferta, una trasferta molto insidiosa, per Jam Area Altiora che domani sera alle 18.30 scenderà in campo a Chieri, contro la Polisport, si è giocato il match interno al PalaManzini per Plastipak Altiora in Serie D maschile. I ragazzi di Enrico Bertarelli hanno accolto Utimac Valli di Lanzo. È finita con il successo della squadra verbanese che si prende tre punti in una partita che per due set non è praticamente esistita vista la nettissima portata del successo parziale dei padroni di casa, che si è riaperta nel terzo set ma che poi si è chiusa nettamente. La formazione maschile di Serie D targata Altiora resta a punteggio pieno insieme a Musa 2Mila8 Domodossola, prossimo avversario di un match che si attende molto spettacolare.

Serie D maschile: Plastipak Altiora non si ferma e vince contro PVL

Ancora una vittoria al PalaManzini, palestra del Liceo Bonaventura Cavalieri, per Plastipak Altiora in Serie D maschile. Contro Utimac Pallavolo Valli di Lanzo c’erano timori sportivi, se così si vogliono chiamare, per il buon inizio della stagione della compagine di categoria della squadra di Ciriè ma ne è nata una partita che Altiora ha vinto con merito e forse anche più nettamente di quanto dica il risultato. Un 3-1 che mantiene a punteggio pieno i verbanesi alla vigilia del prossimo turno che metterà una contro l’altra la squadra lacuale e la quotata Musa 2Mila8 Domodossola al PalaRaccagni, in terra ossolana, entrambi con 12 punti in graduatoria. Pronti via e le preoccupazioni tecniche e tattiche scompaiono. In campo c’è praticamente solo una squadra, che dopo un breve inizio punto a punto scappa via; è Verbania che allunga sull’11-5 costringendo gli ospiti al time out. Ciriè non riesce a contrapporre nulla al gioco di Altiora che gira a mille. È 25-9 ed il parziale spiega tutto. Il secondo set è ancora più netto, sulla falsariga del primo. Addirittura, la forbice del punteggio per Traversi e compagni si apre subito. 3-1, 6-3, 8-5. L’attacco mette a terra tutto, il muro trova punti importanti, difesa e ricezione non fanno cadere palla. Il tecnico ospite prova a parlarci su sul 16-8 ma anche in questo caso c’è poco da fare: per il secondo set consecutivo l’avversario non raggiunge i dieci punti: 25-8 ed è un 2-0 tondo tondo. In situazioni del genere succede spesso che il terzo set possa essere quello che propone un certo appannamento della squadra in vantaggio, al quale ovviamente si unisce la conseguente crescita della squadra rivale. Così è: Altiora, con vari cambi effettuati, rallenta un pochino e Valli di Lanzo riesce ad arrivare sul 7-12. Pian piano, con pazienza Plastipak Altiora si rifà sotto sul 12-13 e sembra riaprire bene il set ma seguono alcuni errori che rilanciano PVL sin sul 16-20. Verbania cerca di rientrare ma frena gli entusiasmi un discutibile fischio arbitrale che punisce una girata di seconda del regista Marco Rebecchi rilevando una portata che non ha convinto nessuno. È 16-21 che diventa 19-25: 2-1 e si prosegue. Il set numero quattro non ha i connotati dei primi due ma è nettamente colorato di blu; subito 5-1 che diventa 10-4. Il punteggio non cambia nelle distanze, PVL trova i suoi punti ma Altiora la tiene a distanza. C’è spazio per un cartellino giallo ad Alessandro Paolino, reo di aver protestato per un tocco non rilevato (nemmeno così vistosamente, per la verità) e per il gran finale verbanese. Chiude un ace del capitano Stefano Traversi: 25-16, 3-1 e tre punti da mettere nello zaino: “Sono contento dei ragazzi - spiega coach Enrico Bertarelli – nei primi due set abbiamo giocato davvero bene, lucidi e tranquilli. I parziali finali dimostrano che probabilmente dall’altra parte non c’erano grandi performance ma noi abbiamo giocato in maniera decisamente superiore. Il terzo set avremmo potuto e dovuto vincerlo ma ho voluto mantenere la scelta di dare campo a tutti e nel quarto a parte qualche momento in cui l’avversario ha dimostrato di essere vivo direi che si può parlare di un altro set a senso unico. Adesso guardiamo alla gara con Domodossola e dico fin d’ora che vorrei che fosse gestita con la medesima serenità e lo stesso impegno. Anche stasera sono soddisfatto dei ragazzi, mi sono messo in discussione io con la scelta fatta nel terzo ma ci sta”.

Serie D, gir. B: Plastipak Altiora – Utimac Pallavolo Valli di Lanzo 3-1 (25-9, 25-8, 19-25, 25-16).

Serie C, gir. A, domenica 8 novembre, ore 18.30, Palestra Comunale Via Fea Chieri: Polisport Chieri CF - Jam Area Altiora.