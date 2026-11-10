Serie D, la MUSA 2mila8volley Domodossola non si ferma: quarta vittoria consecutiva e derby al vertice con Verbania

Prosegue il momento d'oro della MUSA 2mila8volley Domodossola, che conquista la quarta vittoria consecutiva nelle prime quattro giornate del campionato di Serie D maschile. Gli ossolani si sono imposti per 3-0 sul campo del Gavi Volley, confermandosi tra le principali protagoniste di questo avvio di stagione insieme all'Altiora Verbania. Una trasferta tutt'altro che semplice per i ragazzi di coach Cova, attesi da una formazione considerata alla vigilia tra le principali candidate alla vittoria del campionato, ma protagonista finora di un avvio di stagione al di sotto delle aspettative.

La partita è rimasta in equilibrio soprattutto nel primo set. Domodossola, più fallosa rispetto alle precedenti uscite, ha faticato inizialmente a prendere il largo, con i padroni di casa capaci di mantenere il punteggio in parità fino al 19-19. Nel momento decisivo, però, gli ossolani hanno cambiato ritmo, trovando l'allungo necessario per chiudere il parziale sul 21-25. Coach Cova si è affidato ancora una volta al sestetto protagonista di questo positivo inizio di stagione, con Boschi in regia, Borghini opposto, De Grandis e Maiello in banda, Sirocchi e Fanelli al centro e Scarpati libero.

Nel secondo set la MUSA è partita con maggiore determinazione, prendendo subito il controllo del gioco. Gavi ha provato a rimanere in partita, riuscendo a ridurre parzialmente il distacco nella fase conclusiva, ma il doppio cambio con Saclusa e Borgnis ha permesso agli ossolani di amministrare il vantaggio e chiudere sul 20-25. Senza storia, invece, il terzo parziale. Con l'ingresso di Tarantello al posto di Maiello, Domodossola ha continuato a giocare con sicurezza, concedendo pochissimo agli avversari e imponendosi con un netto 14-25, che ha sancito il quarto successo consecutivo senza perdere un set. Dopo quattro giornate, la MUSA 2mila8volley Domodossola guida la classifica a punteggio pieno, con zero set al passivo. Un percorso perfetto condiviso soltanto con l'Altiora Verbania, formazione che nella passata stagione aveva preceduto gli ossolani in classifica e che anche quest'anno si sta confermando tra le squadre più competitive del girone.

Sarà proprio la formazione verbanese la prossima avversaria della MUSA. Domenica 15 novembre, alle 17.30, al Palaraccagni del Liceo Spezia di Domodossola, andrà in scena un derby particolarmente atteso, che metterà di fronte le due squadre ancora imbattute e senza set persi. Una sfida che promette spettacolo e che rappresenterà un primo importante banco di prova per entrambe le formazioni. Sebbene sia ancora presto per considerare l'incontro decisivo per le sorti del campionato, il confronto potrà già fornire indicazioni significative sui rapporti di forza del girone. La società invita tutti gli appassionati di pallavolo e di sport del territorio a sostenere la squadra in questo importante appuntamento. Domenica alle 17.30 il Palaraccagni sarà il palcoscenico di un derby che vale il primato in classifica.