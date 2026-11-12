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Domodossola | 12 novembre 2026, 08:38

Tre incontri per l'Avvento dedicati alla persona umana e all'intelligenza artificiale

La parrocchia propone un ciclo di riflessioni dal titolo “Custodi dell'umano che viene ad abitare in mezzo a noi”. Appuntamenti il 25 novembre, 2 e 9 dicembre alla Cappuccina

Tre incontri per l'Avvento dedicati alla persona umana e all'intelligenza artificiale

La parrocchia di Domodossola per il periodo dell'Avvento, organizza una serie di incontri dal titolo “Custodi dell'umano che viene ad abitare in mezzo a noi”. Gli incontri si terranno nel salone della Cappuccina alle 20.45.

Il primo appuntamento sarà il 25 novembre seguirà quello del 2 e del 9 dicembre sempre on inizio alle 20.45. Il tema delle riflessioni proposto sarà la lettura ragionata della prima enciclica di papa Leone XIV Magnifica Humanitas che verte sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. 

Mary Borri

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