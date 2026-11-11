Al via “Mercato più sicuro”: pronto intervento sanitario con la Croce Rossa

Sarà ufficialmente attivato il progetto “Mercato più sicuro”, servizio di pronto intervento sanitario durante il mercato del sabato a Domodossola. Una proposta arrivata nei mesi scorsi dal gruppo consiliare Impegno Civico per Domodossola, che accoglie con soddisfazione la notizia:

“Nella primavera scorsa, in sede di Commissione Commercio prima e in consiglio comunale subito dopo, il nostro gruppo consiliare ha proposto all'amministrazione di istituire un servizio di pronto intervento sanitario presso il mercato del sabato.

Dalle recenti delibere di giunta apprendiamo con soddisfazione che la nostra richiesta è stata accolta, portando all'attivazione del progetto "Mercato più sicuro" in collaborazione con il comitato locale della Croce Rossa di Domodossola. Un servizio resosi necessario vista l'alta affluenza di persone e i diversi episodi in cui si è reso indispensabile il soccorso sanitario. Ciò che avevamo auspicato è stato messo in campo e per questo ringraziamo l'amministrazione per aver raccolto il nostro appello”.

“Purtroppo - proseguono i consiglieri di Impegno Civico per Domodossola - questa bella notizia si muove in mezzo ad altre cento decisamente negative. È sempre più evidente l'allergia che il sindaco nutre nei confronti del verde pubblico: d'altronde si sa, la sua visione della città è decisamente “grigia". L'ultimo esempio è il cantiere per la riqualificazione di via Monte Grappa, l'ennesimo lavoro eseguito senza una reale condivisione dei progetti. Tra rotonde in costruzione che promettono di peggiorare il traffico anziché snellirlo, ponti chiusi da anni e parcheggi a pagamento non ancora in funzione, assistiamo al solito spettacolo: il sindaco e il suo assessore "fido mentore" si aggirano per la città promettendo ascolto e soluzioni che, fino a ieri, chiusi nel palazzo, non si sono mai sognati di prendere in considerazione. Cari cittadini - concludono - cosa dire? Il sindaco ha ufficialmente aperto la campagna elettorale per la sua successione. E si sa, quando si avvicinano le urne, il potere delle elezioni fa promettere persino i miracoli”.