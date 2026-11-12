Il comando provinciale dei carabinieri ha ricordato i caduti di Nassiriya

Era il 12 novembre del 2003 quando nell’attentato alla base Maestrale di Nassiriya in Iraq persero la vita diciannove italiani, di cui dodici carabinieri, cinque militari dell'esercito e due civili. Oggi, a 23 anni di distanza da quel drammatico giorno che rappresenta l’attacco più grave subito dall’Esercito italiano dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, si è tenuta una cerimonia di commemorazione al comando provinciale dei carabinieri di Verbania. Presenti le autorità civili e militari del territorio e il vicario del vescovo monsignor Fausto Cossalter.

Il discorso ufficiale è stato tenuto dal comandante provinciale dell’arma, il colonnello Loris Baldassarre. “Giusto chiamarli eroi – ha detto -, ma per molti di noi erano colleghi e amici. Non cercavano i riflettori, erano lì solo per fare il loro dovere. Erano uomini semplici e straordinari”. Il colonnello ha ricordato i “giorni del dolore” in cui le caserme sono state visitate da autorità e cittadini, come ulteriore attestazione dell’unione tra Carabinieri e società civile.

Ricordate anche le quattro vittime dell’incidente dell’elicottero precipitato lo scorso 29 ottobre in Bosnia, dove hanno perso la vita due militari dell’Esercito Italiano e due appartenenti al corpo militare della Croce Rossa.