La Juventus Domo affronta la Union per cancellare il ko a Novara

Juventus Domo-Union Novara e Ceversama-Ornavassese. Questa la domenica delle due ossolane che nell’XI giornata affrontano due squadre di bassa classifica, con la speranza di far punti.

I granata di Nino arrivano dal ko in casa dell'Olimpia, sconfitta che pesa sulla classifica e che tiene i granata lontano di 4 punti dalla zona play off. Solo 12 punti raccolti in 10 partite, una media di 1,2 a gara.

L’Ornavassese, caduta in casa con il Dormelletto, affronta il Ceversama, col quale divide la posizione di classifica: il penultimo posto a 8 punti. Con i biellesi che hanno raccolto di più fuori casa: 5 punti mentre anche i neri hanno messo in cassaforte 7 punti in casa e solo 1 fuori. Ai ragazzi di Fusèà serve solo la vittoria.

Tra le lacuali, il lanciatissimo Feriolo riceve il malmesso Valle Cervo, che con solo 4 punti naviga sul fondo solo soletto e ad oggi non ha raccolto un solo punto in trasferta.

Il Dormelletto se la vede con il Bulè Bellinzago. Cinque lunghezze separano le due squadre, col Dormelletto in piena zona play off e il Bellinzago a metà classifica.

L’Arona cerca riscatto in casa della Pro Palazzolo. Arriva dal ko interno con la Virtus Vercelli, costato la panchina a Fabrizio Salvigni. La squadra è ora nelle mani di Roberto Frino, che è affiancato dal direttore tecnico Pietro Fassoli.

Tra le novaresi l’Olimpia va a casa della Virtus Vercelli col il solo scopo di fare tre punti e restare a due passi dal Feriolo. Il successo sulla Juventus Domo ha ridato fiato ai novaresi, dopo qualche partita difficile.

L’Oleggio ospita il Città di Cossato, che è scivolato a metà classifica. Il terzo posto sta ingolosendo gli arancioni che ha vinto tutte le partite interne.

Chiude la giornata Gattinara-Lupetti Bianchi Trino.