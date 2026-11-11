Quasi mille gol in due: Margaroli e Primatesta un esempio per i giovani!

Il Vogogna ha vinto battendo la ex capolista Volontas Suna. La Pro Vigezzo ha sconfitto il Fomarco e si è allontanata dal fondo.

Questo accadeva domenica 8 novembre in Seconda Categoria, girone A. E fin qui è cronaca sportiva. Ma spesso la cronaca, episodio dopo episodio, diventa storia. E in questo caso la storia è quella di due ‘anziani’, calcisticamente parlando, ovviamente.

I nomi sono noti agli appassionati di calcio. Sono Simone Margaroli, classe 1982, e Matteo Primatesta, classe 1979. Il primo, 44 anni; il secondo 47.

Entrambi, domenica scorsa, sono andati in gol. ‘Marga’ con la Pro Vigezzo – la squadra della sua valle – e Primatesta con il Vogogna. E sin qui nulla di nuovo sotto il sole perché segnare agli avversari è ormai una abitudine per i due bomber di casa nostra. Lo potremmo definire un ‘vizio’.

In due hanno superato molti record: Margaroli domenica ha toccato il tetto di 350 reti, mentre Primatesta, con quello di domenica, ha raggiunto il numero di 632 gol realizzati.

Una 'grinta' senza limiti quella dei due ossolani, che insegnano ancora a molti giovani cosa sia la passione per il calcio. I francesi direbbero chapeau, noi diciamo ‘’tanto di cappello!''