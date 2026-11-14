Materna di Beura, dal comune un contributo per il servizio scuolabus

Il comune di Beura ha deliberato di erogare al Comitato Genitori della Scuola Materna di Beura Cardezza un contributo di 5.040 euro per l’organizzazione del servizio di accompagnamento alunni della scuola materna sullo scuolabus per l’anno scolastico 2026/2027. I bambini che frequentano la scuola materna sono una trentina e provengono da Beura e dalle frazioni di Prata, Cuzzego e Cardezza.

“È un'attività a favore della popolazione che il comune non potrebbe attuare diversamente – si legge nella delibera -. Tali iniziative, sono concretizzazione del principio di sussidiarietà orizzontale, rappresentano una modalità alternativa della realizzazione del fine pubblico rispetto alla scelta da parte dell’amministrazione di erogare direttamente un servizio di utilità”.